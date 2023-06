MU có thể chiêu mộ 5 cầu thủ khi vụ đổi chủ hoàn tất

Theo Telegraph, MU cũng ưu tiên mang về một trung vệ mới. Sau mùa giải này, nhiều khả năng Harry Maguire sẽ rời Old Trafford. Tương lai của Victor Lindelof cũng khó đoán. Do đó, MU có lý do quan tâm Kim Min-jae của Napoli.