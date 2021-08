MU có gì để thu hút Mbappe?

Có thông tin cho rằng Manchester United sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến giành chữ ký của Kylian Mbappe trong mùa hè 2022.

Tương lai của Mbappe không rõ ràng. Tiền đạo người Pháp liên tục giữ im lặng trước những lời đồn đoán. Điều này gây khó khăn cho PSG. Thực tế đội chủ sân Parc des Princes tới thời điểm này chưa thể đạt thỏa thận gia hạn hợp đồng với Mbappe.

Mbappe là ngôi sao hàng đầu thế giới ở độ tuổi còn rất trẻ. Chính vì thế, việc Mbappe có thể trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2022 mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng lớn, trong đó có Man Utd.

Mbappe trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2022. Ảnh: Reuters.

Tham vọng của Man Utd

"Quỷ đỏ" đang để ngỏ khả năng bổ sung thêm một tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè này. Theo nhà báo Fabrizio Romano, CLB Premier League quan tâm đến vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ phải trước thời hạn 31/8.

Song, Man Utd cũng đang từng bước xây dựng đội bóng và họ có kế hoạch ký hợp đồng với một tiền đạo vào mùa hè 2022. Nguồn tin từ ESPN xác nhận, đội chủ sân Premier League muốn có Mbappe.

Edinson Cavani dự kiến ​​sẽ rời Old Trafford trở lại Nam Mỹ khoác Boca Juniors vào cuối mùa giải này. Do đó, Mbappe lọt vào tầm ngắm của Man Utd trong bối cảnh mũi nhọn của PSG trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè tới.

Mbappe trở thành thương vụ hấp dẫn đối với tất cả. Không cần mất phí chuyển nhượng, Man Utd có cơ hội tiếp cận một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay. Ký hợp đồng với Mbappe chắc chắn nâng tầm "Quỷ đỏ".

Man Utd tham vọng vô địch Premier League và tiến xa ở đấu trường Champions League. Việc chiêu mộ thành công Raphael Varane cũng cho thấy Man Utd sẵn sàng lật đổ Man City. Vì lẽ đó, không ngạc nhiên khi họ muốn có Mbappe.

Pogba có mối quan hệ thân thiết với Mbappe. Ảnh: Reuters.

Pogba là chìa khóa

Muốn thu hút Mbappe tới Premier League chơi bóng, Man Utd phải cho cầu thủ người Pháp thấy được một dự án thành công. Ưu tiên họ cần thực hiện ngay trước mắt là giữ chân Paul Pogba.

Tiền vệ 28 tuổi là cầu thủ đẳng cấp hiếm hoi trong đội hình Man Utd hiện tại. Trong 2 trận đấu mở màn, Pogba chứng minh tài năng khi cung cấp 5 pha kiến tạo, đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Premier League.

Vấn đề là Man Utd chưa thể thuyết phục Pogba ký vào bản hợp đồng gia hạn. "Quỷ đỏ" vẫn đang nỗ lực mở các cuộc đàm phán với đại diện Mino Raiola. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ tiến triển nào.

HLV Solskjaer khẳng định: "Cuộc nói chuyện giữa tôi với cậu ấy luôn tích cực. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở đây khi ngày 1/9 đến (sau khi kết thúc phiên chợ hè - PV)". Như vậy, Pogba sẽ tiếp tục cống hiến cho Man Utd ở mùa giải này.

Dù vậy, chưa có gì đảm bảo Pogba sẽ gắn bó với Man Utd lâu dài. Vì thế, Man Utd đối mặt với nguy cơ cầu thủ này sẽ ra đi tự do vào mùa hè tới. Man Utd cần cố gắng tránh để điều này trở thành sự thật.

Việc ký hợp đồng với Pogba là quan trọng. Cầu thủ này có mối quan hệ thân thiết với Mbappe ở tuyển Pháp. Để có thể thu hút Mbappe, chắc chắn Man Utd phải giữ lại những cầu thủ tốt nhất trong đội hình.

Một vấn đề khác là khả năng cạnh tranh vô địch. Nếu có thể đăng quang chức vô địch Premier League và chơi hay tại Champions League, "Quỷ đỏ" càng có thêm tự tin để lôi kéo Mbappe.

Real Madrid là thách thức lớn cho Man Utd. Ảnh: Reuters.

Thách thức Real Madrid

Theo AS, Mbappe coi Real Madrid là lựa chọn ưu tiên một khi chia tay PSG. "Los Blancos" đang chờ cơ hội tiếp cận PSG với ý định đàm phán chiêu mộ Mbappe trong mùa hè này. Nếu không, họ sẵn sàng đón Mbappe dưới dạng miễn phí vào mùa hè tới.

Tờ RMC Sport thậm chí tiết lộ, Mbappe đã từ chối lời đề nghị mới nhất từ PSG. Điều này càng củng cố thêm thông tin rằng tiền đạo 22 tuổi đang hướng sự chú ý tới Tây Ban Nha. Real Madrid vì thế là thách thức lớn cho tham vọng của Man Utd.

Tuy nhiên, cơ hội không vì thế khép lại hoàn toàn với "Quỷ đỏ". Trong một thế giới bóng đá ngày càng trở nên khó đoán, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Real có thể là câu lạc bộ trong trái tim nhưng không loại trừ khả năng Mbappe có thể bị cám dỗ ở nơi khác, đặc biệt là Premier League. Khi nhiều đội bóng cùng nhảy vào cuộc đua, Real chắc chắn không còn ở thế độc tôn.

"Los Blancos" phải đưa ra mức lương hậu hĩnh và một dự án thể thao đủ sức hấp dẫn để thuyết phục Mbappe tới Bernabeu. Thực tế, tới Real hay Man Utd, Mbappe cũng có thể trở thành ngôi sao số một.

Trường hợp Real trao cho Mbappe mức lương khổng lồ, Man Utd cũng sẽ đáp ứng. Trong khi Real đang chật vật tìm đường trở lại sau cuộc khủng hoảng tài chính do Covid-19 gây ra, Man Utd vẫn là đội bóng có doanh thu lớn mạnh thời đại dịch (theo ESPN).

Cũng không thể nói dự án của Man Utd kém hấp dẫn hơn Real. "Quỷ đỏ" đang xây dựng một tập thể có thể hướng tới sự phát triển bền vững, lâu dài. Danh hiệu có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhìn chung, Real vẫn là bến đỗ tiềm năng nhất dành cho Mbappe. Tuy nhiên Man Utd sẵn sàng nhảy vào cạnh tranh. Chiêu mộ Mbappe chứng minh tham vọng lớn của đội chủ sân Old Trafford trong thời gian tới.