MU có 2% cơ hội vô địch Premier League

Rạng sáng 16/2 (giờ Hà Nội), Man City xuất sắc vượt qua Arsenal với tỷ số 3-1. Trận thắng giúp "The Citizens" chiếm đỉnh Premier League. Trang thống kê Five Thirty Eight nhận định thầy trò HLV Pep Guardiola có 62% khả năng bảo vệ thành công ngôi vương sau chiến thắng này. Man City có thể kết thúc mùa với 83 điểm.