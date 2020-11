MU chưa thể đón khán giả trở lại sân

Sau ngày 2/12, chính phủ Anh cho phép khán giả đến các sân thuộc khu vực an toàn để theo dõi các trận đấu ở Premier League nhưng Old Trafford không nằm trong số đó.

Theo Sky Sports, chính phủ Anh chia các khu vực ra làm 3 cấp độ. Các sân ở cấp độ 1 được cho tối đa 4.000 người vào sân, cấp độ 2 được cho 2.000 người và cấp độ 3 vẫn phải đá không khán giả.

Chưa sân bóng nào được xếp hạng cấp độ 1. Tại Premier League, 10 đội bóng nằm ở khu vực 2 là Arsenal, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Fulham, Liverpool, Southampton, Tottenham và West Ham. Phần còn lại, trong đó có 2 đội bóng thành Manchester, vẫn chưa thể đón khán giả trở lại do khu vực của họ bị xếp ở cấp độ 3.

Man United, Man City thuộc nhóm các đội chưa được thi đấu dưới sự chứng kiến trực tiếp của khán giả nhà. Ảnh: Sky Sports.

Ngoài Premier League, các giải bóng đá khác cũng như các hoạt động thể thao ngoài trời cũng được chính phủ Anh xếp loại tương tự. Đến ngày 16/12, việc phân chia cấp độ ở các thành phố sẽ tiếp tục được xem xét.

Sau khi quyết định này được chính phủ Anh đưa ra, Man United cũng đăng tải một dòng thông báo:

"Sân Old Trafford nằm trong khu vực thuộc cấp độ 3. Điều đó có nghĩa là khán giả vẫn chưa được vào sân để theo dõi các trận đấu. Chúng tôi đã có kế hoạch để đón khán giả trở lại một cách an toàn và những khâu an toàn được vận hành tốt. Chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc với chính quyền để đưa Old Trafford ra ngoài khu vực thuộc cấp độ 3".

Những trận đấu đáng chú ý tại Premier League ở vòng đầu tiên mà khán giả được vào sân trở lại là các cuộc đối đầu giữa Tottenham và Arsenal (23h30 ngày 6/12, giờ Hà Nội), Liverpool và Wolves (2h15 ngày 7/12).