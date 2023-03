MU cần nhiều hơn thứ cảm xúc của Weghorst

Wout Weghorst chỉ phù hợp với phương án ngắn hạn. Tiền đạo người Hà Lan khó có thể đảm nhận trọng trách dẫn dắt hàng công MU.

Cảm xúc thôi là chưa đủ để Weghorst có chỗ đứng ở Old Trafford sau mùa giải này. Ảnh: Reuters.

"Cầu thủ cho mượn của Manchester United trông mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, nhưng bất chấp bàn thắng vào lưới Real Betis, Weghorst không phải là người mà đội bóng cần ở tuyến trên", The Guardian nhận xét.

Ba lý do chính buộc HLV Erik ten Hag phải tìm đến Weghorst trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023. Ông biết rõ tiền đạo người đồng hương, MU có ít lựa chọn và bản thân mũi nhọn này khao khát cập bến Old Trafford mà không quan tâm tới mức lương.

Rạng sáng 10/3 (giờ Hà Nội), Weghorst có bàn thứ 2 kể từ khi khoác áo "Quỷ đỏ". Dù vậy, anh cho cảm giác chỉ là một giải pháp tạm thời không thể hơn.

Thành tích ghi bàn của Weghorst khá khiêm tốn. Ảnh: Reuters.

Hạn chế của Weghorst

Weghorst có cách chơi hoàn toàn khác so với các tiền đạo còn lại trên hàng công MU. Thật không may, phẩm chất của Weghorst không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng. Trong trận đấu với Real Betis, Weghorst cho thấy khát khao vượt qua nỗi thất vọng thua 0-7 trước Liverpool. Anh quyết tâm ghi bàn để làm dịu cơn giận dữ từ NHM MU sau khi chạm tay vào tấm biển "This Is Anfield".

Như thường lệ, Weghorst gặp nhiều khó khăn khi miệt mài tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy, anh nhận được phần thưởng với pha lập công ở phút 82. Từ tình huống dứt điểm hỏng của Scott McTominay, tiền đạo người Hà Lan đá bồi thành công.

Bàn thắng có ý nghĩa rất lớn với Weghorst. Cầu thủ này ăn mừng xúc động như thể muốn khóc trong lúc khuỵu gối. Cảm giác Weghorst đang làm mọi thứ trong khả năng để chứng minh bản thân xứng đáng với cơ hội khoác áo MU. Đó mới chỉ là bàn thứ 2 của Weghorst trong 15 trận. Một thành tích thật sự tệ xét tới vị trí anh chơi cao nhất ở phía trên.

Thực tế, Weghorst tỏ ra vụng về trong khâu dứt điểm. Phút 27, từ đường tạt bóng như đặt của Antony bên cánh trái, tiền đạo thuộc biên chế Burnley lóng ngóng đệm bóng lên trời dù không gặp bất kỳ áp lực phòng ngự nào từ hậu vệ Betis. Đây là hình ảnh thường thấy của Weghorst kể từ khi chuyển tới Old Trafford chơi bóng.

Weghorst chỉ nên là phương án B dành cho Manchester United. Thế nhưng, sự vắng mặt của Anthony Martial vô tình biến anh trở thành trụ cột. Khả năng liên kết có thể chấp nhận với đồng đội giúp Weghorst đôi khi hoạt động như một số 10. Nhưng ngoài nguồn năng lượng dồi dào và hoạt động tích cực ra, Weghorst rõ ràng khó đảm nhận vai trò dẫn dắt hàng công "Quỷ đỏ".

Đặt vào vị trí số 9, Weghorst thường xuyên bỏ lỡ cơ hội. Chơi lùi sâu, tiền đạo này cũng không quá xuất sắc. Do đó, sẽ là một bất ngờ lớn nếu MU trao cho Weghorst một bản hợp đồng mới vào cuối mùa.

MU cần người chia lửa với Marcus Rashford. Ảnh: Reuters.

MU cần một tiền đạo khác

Trong thất bại 0-7 Liverpool, Weghorst không có nhiều đóng góp. Paul Scholes nhận định: "Có lẽ mọi người thích Weghorst vì cậu ta hay chạy lăng xăng khắp sân. Nhưng hãy nhớ rằng, Weghorst là một tiền đạo, nhưng những gì cậu ta thể hiện lại như một hậu vệ. Nếu nghĩ ai cũng đủ trình độ để chơi cho Man United thì không có đâu".

Weghorst có thể ra đi với các huy chương vô địch League Cup, FA Cup hay thậm chí cả Europa League. Đó sẽ là một thành tích ấn tượng và kỷ niệm đẹp đối với một cầu thủ chưa giành bất kỳ danh hiệu nào trước khi gia nhập MU.

Weghorst không phải những gì MU cần so với tiêu chuẩn mà đội bóng đặt ra. Nhưng tiền đạo này đang làm mọi thứ mà HLV Ten Hag yêu cầu. Cầu thủ người Hà Lan biết rằng anh may mắn có được cơ hội và thể hiện bản thân ở mức độ có thể chấp nhận được.

Cảm xúc, nguồn năng lượng và sự khao khát mà Weghorst mang tới cho MU phần nào giúp anh chiếm được tình cảm của người hâm mộ. Nhưng "Quỷ đỏ" cần nhiều hơn thế cho mùa giải tới.

Người dẫn chương trình của beIN Sports, Richard Keys, cho hay: "MU chơi với 10 người hết tuần này tới tuần khác. Weghorst không đủ tốt để đá chính. Hãy thành thật với điều đó. Tôi chưa thấy cầu thủ nào tệ hơn trong màu áo MU".

Weghorst xuất hiện trong thời điểm MU thiếu hụt nhân sự. HLV Ten Hag không dưới một lần ghi nhận và biết ơn Weghorst với sự bền bỉ và nỗ lực không biết mệt mỏi. Nhưng tới lúc MU dọn đường đón một chân sút chất lượng. Theo Telegraph, CLB chủ sân Old Trafford nhắm tới Harry Kane và Victor Osimhen để nâng cấp hàng công trong hè 2023.

Bàn thắng là thước đo cho đẳng cấp của một tiền đạo. Weghorst không làm được. Để thực hiện tham vọng cạnh tranh danh hiệu, MU cần một chân sút hàng đầu hơn là một tiền đạo chỉ giỏi pressing.

