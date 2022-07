MU bị Lazio ép giá

Sergej Milinkovic-Savic, mục tiêu đang được MU theo đuổi, bị Lazio thổi giá lên đến 59 triệu bảng.

Sun cho biết MU chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá 42 triệu bảng để chiêu mộ Milinkovic-Savic. Tuy nhiên, Lazio chỉ chấp nhận để tiền vệ này ra đi nếu nhận đủ 59 triệu bảng.

Chủ tịch Lazio, Claudio Lotito, muốn đẩy giá lên cao để không bị người hâm mộ đội bóng này chỉ trích trong trường hợp bán một cầu thủ quan trọng. Lúc này, người hâm mộ Lazio tỏ ra khó chịu khi chứng kiến sự hồi sinh của kình địch AS Roma dưới thời Jose Mourinho và thương vụ Paulo Dybala cập bến đội chủ sân Olimpico.

Milinkovic-Savic (áo xanh) đã ghi được 11 bàn và 11 kiến tạo ở mùa giải 2021/22.

Milinkovic-Savic được coi là phương án thay thế vị trí của Paul Pogba. Khi thương vụ chiêu mộ Frenkie de Jong dần rơi vào ngõ cụt, MU muốn sở hữu tiền vệ của Lazio. Chiều ngược lại, Milinkovic-Savic cũng muốn được thử sức ở một môi trường mới.

Lazio sẽ nhắm đến Piotr Zielinski của Napoli để thay thế Milinkovic-Savic nếu cầu thủ này đến MU. Trước đây, Zielinski từng làm việc với HLV Maurizio Sarri nên có thể hòa nhập nhanh hơn ở Lazio.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2022, MU đã có 3 tân binh. Họ chiêu mộ Tyrell Malacia từ Feyenoord với giá 15 triệu euro và thuyết phục thành công Christian Eriksen cập bến Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Mới nhất, "Quỷ đỏ" bỏ ra 55 triệu bảng để có được chữ ký của Lisandro Martinez. Anh cũng trở thành trung vệ đắt giá thứ hai trong lịch sử sân Old Trafford, chỉ xếp sau Harry Maguire (80 triệu bảng).