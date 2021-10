MSB vào top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) được Vietnam Report vinh danh trong top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam.

Theo đại diện Vietnam Report, danh sách xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính gồm: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp media coding - mã hóa bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 6 năm nay.

Với kết quả tích cực đạt được trong giai đoạn 2020-2021, MSB được ban tổ chức đánh giá cao ở tất cả tiêu chí xếp hạng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, tổng tài sản của ngân hàng đạt 195.500 tỷ đồng , tăng 10,65% so với đầu năm, vượt kế hoạch mục tiêu đặt ra.

Kết thúc quý III, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt trên 4.102 tỷ đồng , vượt kế hoạch của cả năm ( 3.200 tỷ đồng ). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.271 tỷ đồng , gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Các chỉ số nợ xấu và hệ số an toàn vốn đảm bảo tuân thủ luật định và cam kết với cổ đông.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Tổng giám đốc ngân hàng bán lẻ MSB, nhận chứng nhận top 10 Ngân hàng TMCP uy tín năm 2021.

Thời gian qua, giá trị thương hiệu MSB ngày càng được nâng cao với các hoạt động truyền thông tạo dấu ấn trên thị trường. Ngân hàng cũng được đánh giá cao qua kết quả khảo sát mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm, dịch vụ.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, MSB nhanh chóng có nhiều giải pháp chung tay cùng hệ thống ngân hàng tiếp sức cho nền kinh tế. Đồng thời, ngân hàng hỗ trợ khách hàng vượt qua giai đoạn thách thức với các gói vay ưu đãi, dịch vụ ngân hàng điện tử hầu như miễn phí.

MSB có nhiều gói tín dụng ưu đãi cho những lĩnh vực trọng tâm như y tế, giáo dục, năng lượng sạch, xuất nhập khẩu… hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngân hàng cũng tiến hành giảm lãi, cơ cấu thời gian trả nợ cho các khách hàng chịu tác động của dịch bệnh theo thông tư của NHNN.

Các dịch vụ ngân hàng điện tử được đẩy mạnh, hỗ trợ giao dịch không cần tiền mặt, không cần đến quầy trong thời gian diễn ra giãn cách xã hội đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. MSB cũng hướng đến số hóa toàn diện hành trình khách hàng trong những năm tới với mục tiêu nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Bên cạnh giải thưởng top 10 Ngân hàng tư nhân uy tín nhất Việt Nam, MSB cũng đạt nhiều giải thưởng khác do các tổ chức trong và ngoài nước trao như: Giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” do tạp chí Global Finance trao năm 2020, 2021; giải thưởng “Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam 2020” do Global Banking & Finance Review trao; giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2021” do Ngân hàng Phát triển Châu Á - Asian Development Bank (ADB) trao…

Những giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực của MSB trong việc không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua những sản phẩm, dịch vụ tài chính thuận ích. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự phát triển tiềm lực tài chính mạnh mẽ và bền vững của MSB trong thời gian qua, khẳng định cho hành trình tiến bước vững vàng của ngân hàng trong tương lai.