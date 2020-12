'Mr. Queen' từng đóng tình địch của Nhã Phương

Shin Hae Sun bắt đầu diễn xuất từ năm 2012. Nữ diễn viên để lại dấu ấn qua vai diễn trong các bộ phim My Golden Life (2017), She Was Pretty (2015), Angel’s Last Mission: Love (2019) và mới đây là màn lột xác trong Mr. Queen (2020). Mr. Queen đang gây sốt màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Trước đó, Shin Hae Sun là gương mặt từng xuất hiện trong dự án phim truyền hình hợp tác Việt - Hàn Tuổi thanh xuân lên sóng năm 2014.