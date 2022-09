MPV phổ thông áp đảo bảng doanh số 10 ôtô bán chạy nhất tại Indonesia

7. Toyota Kijang Innova - 3.949 xe: Toyota Kijang Innova là mẫu MPV thứ 7 góp mặt trong nhóm những mẫu xe bán chạy nhất Indonesia trong tháng 8, với doanh số 3.949 xe. Mức doanh số này tăng khoảng 1.000 xe so với tháng 7, nhưng điều này là do xe đang trong quá trình dọn kho và được nhiều ưu đãi, trước khi thế hệ mới được trình làng vào tháng 11. Tại Việt Nam, Toyota Innova từ lâu đã không còn là mẫu MPV ăn khách nhất, mẫu xe này không đủ sức cạnh tranh do sự vươn lên của nhóm MPV 7 chỗ giá dưới 700 triệu đồng. Trong tháng 8, doanh số Innova ở Việt Nam chỉ đạt 338 xe.