'Move To Heaven' - người làm nghề thu dọn những điều đau thương

"Move To Heaven" là bộ phim truyền hình vừa vặn, đầy ắp những thông điệp yêu thương, chạm được đến trái tim khán giả.

Move To Heaven được lấy cảm hứng từ câu chuyện Những điều bỏ lại phía sau (Things Left Behind) về một nhân vật có thật tên là Kim Sae Byul làm công việc “thu dọn những điều đau thương” – là di vật của những người không gia đình, vô gia cư ở Hàn Quốc.

Nhân vật chính trong phim là Geu Ru, cậu trai 20 tuổi bị hội chứng Asperger (một dạng tự kỷ). Đồng hành cùng với Geu Ru là ông chú ngổ ngáo Sang Gu - là người bảo hộ hợp pháp của cậu sau khi cha cậu đột ngột qua đời - thành lập công ty dọn dẹp di vật được đặt tên là “Move To Heaven”. Hai người nhận thu dọn những món đồ của người đã khuất, được coi như công việc đau thương đối với người trong gia đình.

Lee Je Hoon và Tang Joon Sang đảm nhận vai chính trong Move To Heaven. Ảnh: Netflix.

Bài học về cuộc sống đáng suy ngẫm

Mỗi khi tới dọn dẹp, Geu Ru mang theo những chiếc hộp và phân loại những đồ vật để bỏ vào, sau đó trang trọng ghi tên của người đã khuất một cách kính cẩn trên chiếc hộp màu vàng đựng những di vật mà cậu cho rằng quan trọng nhất. Cha cậu đã chỉ bảo và dạy dỗ rõ ràng về công việc cũng như thái độ khi làm công việc mà không phải ai cũng có thể làm được này.

Khi một người mất đi, dù bất kể lý do gì, họ cũng luôn để lại những câu chuyện, những bài học cho người còn sống thông qua di vật. Đó là lý do hai cha con luôn nâng niu, trân trọng từng món đồ của người đã khuất khi làm việc của mình.

Mỗi tập phim mang đến câu chuyện chưa kể về những vị khách hàng đã lên thiên đường, xen lẫn với quá trình vượt qua đau thương, mất mát của chính hai nhân vật trong công ty Move To Heaven.

Bài học về cuộc sống trong phim là những điều không xa lạ với bất kỳ ai trong số chúng ta. Nó không phải là những triết lý siêu phàm, cao xa mà là những điều ai trong số mọi người cũng từng trải qua. Nhưng cách thức kể chuyện, lối diễn xuất của các diễn viên đã lại một lần nữa nhắc nhở cho người xem về những điều giản dị hay bị xem nhẹ.

Phim được lồng ghép nhiều bài học cuộc sống ý nghĩa. Ảnh: Netflix.

Bộ phim được ra mắt từ giữa tháng 5 trên Netflix với độ dài 10 tập. Phim không có đồ hiệu hay tỷ phú, không có quyền lực và tranh chấp, không có yêu đương trai gái với những hoàn cảnh trớ trêu, khác xa với những bộ phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách. Bộ phim giống như món ăn tinh thần, nhìn thoáng qua không giống các món sơn hào hải vị trước đó, nhưng khi nếm thử rồi thì không thể dứt ra được.

Sức hút của phim, một phần công lớn cũng thuộc về biên kịch Yoon Ji Ryeon, người từng tạo ra Boys Over Flowers (2009) đã "làm mưa làm gió" khắp châu Á. Move To Heaven là bộ phim truyền hình thứ tư bà viết kịch bản và đây là tác phẩm được giới phê bình đánh giá rất cao, điều mà Boys Over Flowers chưa thể làm được.

Dàn diễn viên tài năng “đốn tim” người xem

Vai diễn chính trong phim – cậu trai Geu Ru mắc chứng Asperger - được giao cho diễn viên Tang Joon Sang, nam diễn viên trẻ sinh năm 2003. Tang Joon Sang đã tạo dấu ấn với vai phụ trong Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) ra mắt năm 2020. Nam diễn viên chính là anh chàng nhỏ tuổi, nhút nhát trong bốn anh lính luôn đi theo trung úy Ri Jeong Hyuk.

Mới 17 tuổi nhưng tài năng của cậu đã được các nhà đài, các đạo diễn và nhà sản xuất đánh giá cao. Đó là lý do cậu đã được lựa chọn tham gia hai bộ phim truyền hình Move To Heaven và Racket Boys.

Vai diễn Geu Ru trong Move To Heaven của cậu thực sự là vai diễn gây chấn động, được các nhà phê bình đánh giá cao bởi lối diễn xuất ấn tượng và lôi cuốn người xem.

Tang Joon Sang từng gây chú ý nhờ vai phụ trong Hạ cánh nơi anh. Ảnh: Netflix.

Một nhân tố thu hút khác trong phim là ông chú ngổ ngáo Sang Gu, được thể hiện bởi nam diễn viên Lee Je Hoon. Nam thần của điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc là một trong những diễn viên hoạt động tích cực kể từ khi ra mắt vào năm 2007 cho tới nay. Hầu như năm nào anh cũng tham gia diễn xuất cho phim điện ảnh, phim truyền hình, phim ngắn...

Vai diễn Sang Gu trong Move To Heaven của Je Hoon là nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, trải qua nhiều biến cố và chịu nhiều tổn thương. Lối diễn xuất thuyết phục của nam diễn viên sinh năm 1984 đã bóc tách được về quá khứ của Sang Gu, lay động được trái tim của khán giả.