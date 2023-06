Mourinho nổi giận với trọng tài sau quyết định gây tranh cãi

Những phút cuối hiệp hai, Nemanja Matic thực hiện quả tạt tầm thấp từ cánh trái. Cầu thủ Roma phản ứng quyết liệt khi thấy bóng đập tay Fernando. Tuy nhiên, trọng tài Anthony Taylor không cho đại diện Serie A hưởng phạt đền.

Sau khi tham khảo video làm chậm, ông Taylor và tổ VAR vẫn giữ quyết định ban đầu. Trọng tài người Anh cho rằng bóng chạm Fernando khi cầu thủ này đã cố gắng khép tay sát cơ thể.

Ở ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho tỏ rõ sự bất bình. "Người đặc biệt" giơ 7 ngón tay như muốn nhắc ông Taylor rằng trọng tài này đã rút 5 thẻ vàng cho Roma trong khi con số của Sevilla chỉ là 2.

Roma mất cơ hội để ghi bàn vượt lên dẫn trước để rồi bị Sevilla cầm chân cho đến hết hiệp hai và cả 30 phút hiệp phụ. Trong loạt luân lưu, Gianluca Mancini, Roger Ibanez đá hỏng khiến đội bóng thủ đô Italy gục ngã với tỷ số 1-4.

Mourinho lần đầu thất bại ở cúp châu Âu trong khi Sevilla tiếp tục chứng tỏ vị thế số một tại Europa League với lần thứ 7 đăng quang trong cả 7 lần vào chung kết. Chức vô địch giải đấu cúp hạng hai châu Âu còn mang về cho CLB chủ sân Sanchez Pizjuan tấm vé dự vòng bảng Champions League 2023/24.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.