Mourinho: ‘Nếu đá trung vệ, tôi sẽ đánh Ronaldo’

Jose Mourinho tỏ ra hào hứng khi nói về viễn cảnh gặp lại học trò cũ Cristiano Ronaldo trên cương vị tân huấn luyện viên CLB AS Roma.

Vào tối ngày 8/7 (giờ Hà Nội), HLV Jose Mourinho đã có buổi họp báo ra mắt AS Roma tại Serie A. Và vì vậy, Mourinho sẽ có cơ hội gặp lại cậu học trò cũ tại Real Madrid Ronaldo.

Trước cơ hội đối đầu Ronaldo, cựu huấn luyện viên Tottenham vui vẻ đùa rằng học trò cũ của mình may mắn khi ông chỉ đứng ngoài đường biên chứ không tham gia phòng ngự: “Nếu tôi là trung vệ, tôi sẽ đánh cậu ấy. Nhưng tiếc rằng, tôi không đủ giỏi và tôi đã quá già để có thể đối đầu với cậu ấy”.

Mourinho có cơ hội đối đầu với học trò cũ Ronaldo ở Serie A. Ảnh: Goal.

Đây là lần thứ hai Mourinho dẫn dắt một câu lạc bộ tại Serie A. Trước đó ông đã rất thành công ở Inter trong giai đoạn từ 2008 đến 2010. HLV người Bồ Đào Nha đã cùng đội bóng giành 2 chức vô địch Serie A và một lần lên ngôi Champions League mùa giải 2009/10.

Sau khi Mourinho rời Inter, đội bóng này đã không có được danh hiệu nào cho đến trước chức vô địch Serie A mùa vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte. Cũng bởi vậy mà trong cuộc họp báo với AS Roma, truyền thông đã so sánh Mourinho và Conte.

Tuy nhiên, ông đã từ chối nói về vấn đề này và cho biết thêm: “Có một vài HLV trong lịch sử CLB mà bạn không bao giờ nên so sánh với nhau. Ví dụ như ở Roma, đừng so sánh Fabio Capello hay Nils Liedholm với những người khác. Đối với Inter, đừng bao giờ so sánh những người khác với Helenio Herrera hay tôi, bởi vì bạn không thể làm thế”.

Trước khi tới AS Roma, Jose Mourinho đã có một mùa giải không mấy thành công tại Tottenham sau 17 tháng cầm quân với 86 trận và không có danh hiệu nào. Với việc quay trở lại Serie A, “Người đặc biệt” được kỳ vọng sẽ mang lại bộ mặt khác cho đội bóng và khiến cho giải quốc nội Italy thêm hấp dẫn.