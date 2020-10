Mourinho lý giải việc không được nêu tên trong sách của Arsene Wenger

Huấn luyện viên Arsene Wenger mới ra mắt cuốn tự truyện về những thăng trầm trong sự nghiệp, đặc biệt là khoảng thời gian ông dẫn dắt Arsenal.

Jose Mourinho, một trong những huấn luyện viên bóng đá hàng đầu thế giới, nói rằng Arsene Wenger không đề cập tên ông trong tự truyện của mình, "bởi vì ông ấy chưa bao giờ đánh bại tôi".

Jose Mourinho và Arsene Wenger từng là địch thủ "không đội trời chung" khi dẫn dắt Chelsea và Arsenal. Ảnh: Skysports.

Wenger, cựu huấn luyện viên Arsenal, vừa phát hành cuốn tự truyện có tên My Life In Red And White (tạm dịch Đời tôi trong màu đỏ và trắng). Việc ông không đề cập đối thủ cũ Mourinho trong cuốn sách khiến nhiều người thắc mắc.

Khi được hỏi về việc này, Mourinho, đang dẫn dắt Tottenham, nói: “Bạn sẽ không viết một chương về 12 hoặc 14 trận đấu mà không bao giờ thắng trận nào cả”.

Cuốn tự truyện của Arsene Wenger vừa ra mắt ngày 13/10. Ảnh: Amazon.

Hai HLV này có sự đối đầu gay gắt cả trong và ngoài sân cỏ khi Mourinho còn dẫn dắt Chelsea. Mourinho thường là người chiến thắng mỗi khi họ đối đầu với nhau.

Trong 19 lần gặp nhau, Mourinho thắng 10 và chỉ thua Wenger hai lần. Bảy trận khác diễn ra với tỷ số hòa.

“Mối thù” này của hai HLV nổi tiếng đã tạo ra một số khoảnh khắc được ghi lại ở Premier League (Ngoại hạng Anh). Thậm chí, cả hai còn va chạm khi Mourinho và Wenger từng xô đẩy nhau tại đường biên trong một trận đấu thuộc Premier League năm 2014.

Cuối mùa giải đó, Mourinho gọi Wenger là "chuyên gia thất bại" sau khi nhà cầm quân người Pháp nói rằng "Người đặc biệt" đang làm giảm cơ hội vô địch của Chelsea vì "sợ thất bại".