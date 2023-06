Mourinho liên tiếp có tân binh miễn phí

Sau Houssem Aouar, Evan Ndicka quyết định gia nhập Roma sau khi hết hạn hợp đồng với CLB cũ.

AS Roma đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Evan Ndicka dưới dạng tự do. Trung vệ sinh năm 1999 rời Frankfurt sau khi hết hạn hợp đồng và quyết định gia nhập đội bóng do HLV Jose Mourinho dẫn dắt.

Chiều hôm qua (13/6), Ndicka đã có mặt tại Rome để tiến hành kiểm tra y tế trước khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Olimpico.

Ndicka sẽ bổ sung chất thép cho hàng thủ Roma.

Ndicka sở hữu thể hình ấn tượng (cao 1,92 m). Anh có thể chơi tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn hậu vệ trái. Ndicka đã góp công vào 17 bàn (10 bàn, 7 kiến tạo) trong 5 mùa giải Bundesliga gần nhất. Với cùng thời gian này, không trung vệ nào tại giải VĐQG Đức làm tốt hơn cựu tuyển thủ U21 Pháp.

Giới chuyên môn đánh giá cao Ndicka ở khả năng không chiến, chuyền bóng. Trung vệ trẻ người Pháp còn thuyết phục HLV Mourinho bằng lối chơi đầy quyết đoán, không ngại va chạm.

Trước khi gia nhập Roma, Ndicka đã nhận một số đề nghị từ các CLB tại châu Âu. Tuy nhiên, anh quyết định phát triển sự nghiệp tại Serie A cùng một trong những huấn luyện viên tài năng nhất thế giới.

Trước đó, Roma cũng đón một tân binh tự do là Houssem Aouar. Tiền vệ sinh năm 1998 rời Lyon sau khi hết hạn hợp đồng để gia nhập "Giallorossi".

Hè 2021, Aouar từng được Arsenal hỏi mua nhưng thương vụ đổ bể do Lyon hét giá cầu thủ người Pháp quá cao (60 triệu euro). Cuối cùng, "Les Gones" chấp nhận mất trắng Aouar vào tay Roma.

