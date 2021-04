Mourinho làm gián đoạn cuộc họp báo để tri ân Hoàng thân Philip

Trong buổi họp báo trước trận Tottenham gặp Man Utd, HLV Jose Mourinho gửi lời chia buồn đến gia đình hoàng gia sau khi Hoàng thân Philip qua đời.

"Xin lỗi, tôi vừa đọc được một số tin về về Hoàng thân Philip. Tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình hoàng gia. Thành thật mà nói, tôi có một sự tôn trọng sâu sắc đối với gia đình hoàng gia. Tôi cảm thấy buồn vì sự ra đi của Hoàng thân Philip. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng đây là cuộc sống và chúng ta vẫn phải tiếp tục", Goal trích lời của thuyền trưởng Tottenham.

Theo Goal, HLV Mourinho đã làm gián đoạn buổi họp báo để bày tỏ lòng kính trọng với Hoàng thân Philip, sau khi Công tước xứ Edinburgh qua đời ở tuổi 99. Hoàng thân Philip đã kết hôn với Nữ hoàng Elizabeth II.

Mourinho tri ân Hoàng thân Philip. Ảnh: Reuters.

Sau khi bày tỏ lòng thành kính với Hoàng thân Philip, chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại vấn đề chuyên môn. Ông cho biết các cầu thủ Tottenham đã sẵn sàng để tiếp đón Man Utd, khi "Spurs" vẫn đang nỗ lực chen chân vào top 4 để kiếm suất dự Champions League.

Tottenham sẽ không có lực lượng mạnh nhất trong trận tiếp "Quỷ đỏ", đội bóng mà họ đã đè bẹp 6-1 hồi đầu mùa.

"Ben Davies và Matt Doherty là hai cầu thủ không thể góp mặt vì vẫn đang bị thương. Tin tốt lành là không có thêm ca chấn thương nào nữa. Các cầu thủ đều sẵn sàng", Mourinho nói.

Tottenham hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 49 điểm, kém 3 điểm so với đội đứng thứ 4 là West Ham, và kém 11 điểm so với Man Utd. Hai đội đang có phong độ tốt gần đây và hứa hẹn tạo nên cuộc so tài hấp dẫn vào tối 11/4 (giờ Hà Nội).