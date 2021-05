Mourinho lại đấm vào quá khứ

Nhận lời dẫn dắt AS Roma, Jose Mourinho tiếp tục tuyên chiến với quá khứ của chính mình. Lần này, đối thủ của ông sẽ là Inter Milan, đội bóng tôn sùng "Người đặc biệt".

Không chỉ thay đổi từ "Forza Inter" (Tiến lên Inter) thành "Daje Roma" (Cố lên Roma), không chỉ rời chốn yêu dấu từ kinh đô thời trang Milan xuống thủ đô Rome cổ kính, Mourinho sau khi nhận lời làm thuyền trưởng AS Roma đã bắt đầu cuộc chiến mà đối thủ của ông không bao giờ muốn đón nhận.

Từ tượng đài đến đối thủ

"Tôi đã giành mọi thứ với Inter Milan. Tình cảm vì thế là đặc biệt. Nhưng nếu một ngày trở lại Italy và dẫn dắt đối thủ của họ, tôi sẽ không cần nghĩ đến 2 lần. Bởi tôi luôn nhìn mọi thứ một cách chuyên nghiệp nhất", Mourinho nhấn mạnh điều này trước khi bất ngờ ký hợp đồng với Roma khoảng 2 ngày.

Cộng đồng Interista mải mê ăn mừng Scudetto lần thứ 19 trong lịch sử thực tế đã không để ý nhiều tới tuyên bố này của "Người đặc biệt". Trong suốt thời gian dài, kịch bản tệ nhất với họ là Mourinho nhận lời dẫn dắt Juventus, kình địch truyền kiếp của Inter và cũng là đội bóng đang gặp khủng hoảng trên ghế huấn luyện.

Song nhiều Interista vẫn chọn tin vào tuyên bố "Tôi không bao giờ tới Juve vì tình yêu với Inter" của Mourinho cách đây vài năm. Việc CĐV Juve từng thoá mạ gia đình Mourinho khi ông giúp MU đánh bại "Bianconeri" ngay tại Allianz vào mùa 2018/19 cũng là một lý do cho niềm tin mơ hồ này.

Mourinho là biểu tượng của Inter Milan dưới triều đại Massimo Moratti. Ảnh: Getty.

Song trên tất cả, các Interista đơn giản là tin Mourinho không bao giờ phản bội họ. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha là người được Interista tôn sùng hơn tất cả. Cú ăn ba vĩ đại ở mùa 2009/10 đưa Mourinho sánh ngang với Helenio Herrara huyền thoại và vĩnh viễn đứng trong ngôi đền của những tượng đài vĩ đại nhất lịch sử đội bóng áo sọc xanh đen.

Mourinho từng thừa nhận ông chọn cách rời Inter ngay sau trận chung kết Champions League 2010 mà không quay trở lại Milan thu dọn đồ đạc là bởi "nếu gặp các cầu thủ, tôi chắc chắn sẽ ở lại". Gương mặt nức nở khi ôm lấy Marco Materazzi bên ngoài sân Bernabeu của Mourinho tới giờ là giây phút hiếm hoi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bị chi phối hoàn toàn bởi cảm xúc trong suốt gần 20 năm qua. Không Interista nào muốn thấy thần tượng, thủ lĩnh, niềm tin một thời của họ sẽ chống lại Inter.

Mourinho đã không tới Juve như cơn ác mộng tồi tệ nhất của Interista. Ông chọn Roma, CLB không đến mức thù ghét Inter truyền kiếp như Juve hay Milan, nhưng cũng có xung đột nhất định với "Nerazzurri" vì yếu tố vùng miền và cả quá khứ đối đầu thời hậu Calciopoli.

"Chúng tôi muốn ông chặn đứng Inter", cây bút chuyên về bóng đá Italy, James Horncastle, đặt câu nói này trên trang cá nhân như một cách ám chỉ mục tiêu lớn nhất của Mourinho trên cương vị mới không gì khác sẽ là lật đổ đội bóng cũ.

Nicky Baldini, ký giả của Guardian thì diễn thuật cú sốc Inter-Mourinho-Roma bằng dòng nhận định: "Tôi không thể lý giải được tính thời điểm của chuyện này: Inter mới giành Scudetto đầu tiên sau 11 năm. Và chỉ trong hai ngày, vị thống soái từng đưa họ tới vinh quang này trong quá khứ, người rời bóng đá Italy suốt từ đó tới giờ, bỗng xuất hiện và đánh cắp hết sự chú ý của truyền thông".

Gazzetta dello Sport, nhật báo số một Italy và đặt trụ sở tại Rome, đưa hình Mourinho trong trang phục hoàng đế La Mã lên trang nhất cùng dòng tít: "Ave Mou" (Chào Mourinho). Chỉ trong nháy mắt, Inter và Mourinho bỗng ở hai đầu chiến tuyến.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại chuẩn bị tuyên chiến với chính mình của quá khứ, tương tự như cách ông dẫn dắt MU hay Tottenham đối đầu Chelsea.

Mourinho giờ sẽ cùng Roma đối đầu với Inter. Ảnh: GDS.

Cuộc chiến phải diễn ra

Inter Milan từ sau khi được Suning mua lại và được điều hành bởi bộ sậu Steven Zhang, Beppe Marotta, Antonio Conte trên thực tế đã luôn phớt lờ Jose Mourinho và quá khứ hiển hách của Inter dưới thời "Người đặc biệt".

Mùa trước, trang chủ Inter Milan từng đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật Mourinho nhưng ngay sau đó xóa đi không dấu vết. Trong các hoạt động tri ân quá khứ, Mourinho gần như không bao giờ xuất hiện.

Các Interista cũng chia rẽ nặng về điều này. Không ít người thủ cựu vẫn coi Mourinho là thần tượng số một, và không nhìn nhận Antonio Conte, một huyền thoại của Juventus, như là một phần trong tập thể Inter. Họ tin rằng Conte và Marotta, những cựu Juve trong hàng ngũ Inter, quyết định "Nerazzurri" phải tẩy trắng quá khứ với Mourinho trên các phương tiện truyền thông để dành chỗ cho chính họ.

Mối quan hệ không tốt giữa Conte và Mourinho khi cả hai từng đối đầu tại Premier League cũng là lý do khiến thuyết âm mưu này gia tăng. Conte là người kế nhiệm Mourinho ở Chelsea và lập tức giúp "The Blues" vô địch Premier League ở mùa sau. Conte từng gọi Mourinho là "Little Man" (Gã nhỏ mọn) sau khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gợi lại chuyện thuyền trưởng Inter từng bị cấm chỉ đạo nhiều tháng vì liên quan tới vụ án dàn xếp tỷ số thời còn làm HLV Siena.

Mourinho và Conte có mối quan hệ không tốt khi còn làm việc tại Premier League. Ảnh: Getty.

Ngay sau khi Mourinho nhận lời dẫn dắt Roma, Conte đã được hỏi về chuyện sẽ đối đầu thế nào với "Người đặc biệt" vào mùa sau. "Đây là tin tốt lành cho tất cả. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với ông ấy, dĩ nhiên là ngoại trừ các trận đấu với Inter". Thuyền trưởng Inter cũng tự tin đáp "Tại sao không?" khi được hỏi về việc có bắt tay Mourinho.

Nếu gạt bỏ Inter khỏi chuyện này, việc Mourinho gia nhập Roma thực tế là bước đi táo bạo của đội bóng thủ đô trong giấc mơ tái lập quyền lực ở Serie A. "Bầy sói" vừa chia tay James Palotta. Ông chủ người Mỹ gốc Italy chịu chỉ trích dữ dội vì thái độ làm tiền, mặc kệ chuyên môn của Roma, trong gần 3 năm qua. Nhiều giám đốc cũ của Roma đã lên tiếng chỉ trích thẳng mặt thái độ làm việc kém cỏi, thiếu giao tiếp của nhà Palotta.

Cuộc chuyển giao giữa Palotta sang ông chủ mới Dan Friedkin vì vậy nhận được nhiều kỳ vọng. Friedkin có khối tài sản 4,2 tỷ USD và là tay chơi có tiếng tại Hollywood. Mourinho, HLV với bản CV hoành tráng cùng tinh thần chiến thắng được mô tả đã khiến lãnh đạo Roma "choáng ngợp", hoàn toàn là người thích hợp để CLB này bắt đầu một chu kỳ chiến thắng mới.

Mùa giải sau của Serie A sẽ là thời điểm không Interista nào muốn khi Mourinho trở lại với vai trò địch thủ. Song với giải đấu số một đất nước hình chiếc ủng, sự kịch tính chắc chắn sẽ gia tăng, ít nhất là hơn mùa giải này, khi Inter của Conte thể hiện sự áp đảo hoàn toàn với phần còn lại.

Với cá nhân Mourinho, sau những thất bại liên tục tại Premier League, ông giờ trở lại Italy, nơi bóng đá phòng ngự vẫn luôn có chỗ đứng và sức hút của ông chưa bao giờ vơi cạn với cánh phóng viên. Một cuộc chiến khác lại sắp bắt đầu với Mourinho.

Mourinho đưa Inter giành cú ăn ba duy nhất trong lịch sử bóng đá Italy. Ảnh: BR.