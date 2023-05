Mourinho khóc trong ngày làm nên lịch sử cùng Roma

Trong sự nghiệp, Mourinho đã góp mặt ở 6 trận chung kết cúp châu Âu và chưa từng thất bại. Vào ngày 1/6, tại Puskas Arena, CĐV sẽ được chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa "Vua đấu cúp" Mourinho và "Vua của Europa League" - Sevilla.

HLV Xabi Alonso an ủi học trò sau thất bại. Leverkusen đã làm mọi thứ có thể nhưng không thể thắng được kinh nghiệm của Roma. Đại diện Bundesliga đã sút đến 23 lần, trong khi Roma chỉ có 1.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.