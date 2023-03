Mourinho dự đoán chính xác về Dele Alli

Sự nghiệp của Dele Alli tụt dốc không phanh kể từ khi HLV Mauricio Pochettino rời Tottenham. Đáng nói, viễn cảnh này được dự đoán bởi Roy Keane và Jose Mourinho.

Trong bộ phim tài liệu của Amazon, 'Tottenham: All or Nothing', HLV Jose Mourinho từng khuyên Dele Alli: "Bây giờ tôi 56 tuổi và ngày hôm trước, hôm trước nữa, tôi mới 20. Chẳng bao lâu nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày nào đó, tôi nghĩ cậu (Dele Alli - PV) sẽ hối hận nếu không đạt được những gì cậu có thể chạm tới".

"Tôi không mong đợi cậu trở thành cầu thủ hay nhất trận trong mọi trận đấu, tôi không mong đợi cậu sẽ ghi bàn trong mọi trận đấu. Tôi muốn nói với cậu rằng tôi nghĩ cậu sẽ hối hận. Cậu nên đòi hỏi nhiều hơn từ bản thân mình. Không phải tôi đòi hỏi nhiều hơn từ cậu. Không phải tôi. Không ai cả. Mà bạn kìa. Tôi nghĩ cậu nên đòi hỏi nhiều hơn từ chính cậu".

Mourinho từng đặt khá nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Alli.

Cuộc trao đổi đó không thể truyền cảm hứng cho Alli. Tottenham bán tiền vệ người Anh cho Everton vào tháng 1/2022 khi cầu thủ này phong độ nghiêm trọng. Tại đội bóng vùng Mersyside, Alli cũng không thể tìm lại bản thân trong quá khứ.

Cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Everton cho Besiktas mượn Alli trong một năm. Tuy nhiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, Alli mới ra sân 15 lần cho đội chủ sân Vodafone trên mọi đấu trường tính đến thời điểm hiện tại. Sau hơn 7 tháng khoác áo Besiktas, cựu sao Spurs chỉ đóng góp 3 bàn thắng.

Theo Takvim, tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Senol Gunes quyết định gạch tên Alli khỏi đội hình đăng ký thi đấu của Besiktas trong phần còn lại của mùa giải 2022/2023. Chiến lược gia 70 tuổi được cho là trực tiếp nói với Alli rằng cầu thủ này sẽ phải theo dõi CLB thi đấu trên khán đài từ thời điểm hiện tại đến khi trở về Everton vào hè tới.

Không chỉ Jose Mourinho, cựu danh thủ MU, Roy Keane cũng nhìn thấy trước những gì xảy đến với Alli. Vào tháng 10/2019, người dẫn chương trình ITV Sport, Mark Pougatch hỏi Keane về sự sa sút của Alli và nhận được quan điểm rằng: "Vâng, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu từ một hoặc hai người trong số những cầu thủ trẻ mà bạn đề cập, những cầu thủ đã biến mất... Lẽ ra họ nên làm tốt từ một năm trước. Và họ có thể không còn cơ hội để trở lại (vào thời điểm này - PV). Đó là những gì xảy trong thế giới bóng đá".

