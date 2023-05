Mourinho đặc biệt hơn mọi người tưởng

Ở tuổi 60, Jose Mourinho tìm được nơi mà mình thuộc về, đó là AS Roma, đội bóng sẽ chơi trận chung kết Europa League vào tháng 6.

Hiếm có HLV nào tạo ra sự chia rẽ cảm xúc lớn như Mourinho. Người ghét ông rất nhiều, kẻ khâm phục cũng vô số. Ngay cả khi giành được 2 chức vô địch Champions League, Europa League, Premier League, La Liga,... tài năng của "Người đặc biệt" vẫn bị nghi ngờ.

Mourinho vẫn là Mourinho

"Mourinho giống người chỉ huy ăn may hơn là tài giỏi", cựu tiền đạo Antonio Cassano của AS Roma mỉa mai ông thầy người Bồ Đào Nha.

Ivan Rakitic, ngôi sao của Sevilla, có quan điểm khác. "Roma được dẫn dắt bởi một trong những HLV hay nhất thế giới, nếu không muốn nói là trong top 3 hiện nay. Mourinho là HLV xuất sắc, người giành được mọi chức vô địch ở cúp châu Âu trong sự nghiệp", tiền vệ người Croatia đưa ra quan điểm, đồng thời gọi Mourinho là chiến lược gia "độc nhất vô nhị".

Mourinho ăn may? Cũng đúng. Ông thật sự tài năng? Không hề sai. Nhưng một điều chắc chắn rằng chiến lược gia này rất đặc biệt.

Đã 20 năm trôi qua kể từ trận chung kết UEFA Cup ở Sevilla (Tây Ban Nha), trong đó Porto - đội giành chiến thắng - tạo ra một trong những chiến thuật "hắc ám". Hôm ấy, Mourinho được cho là khuyến khích học trò ăn mừng bàn thắng lâu nhất có thể để kéo dài thời gian. Chưa hết, cầu thủ Porto cũng liên tục nằm sân để câu giờ.

Ngứa mắt với những gì phải chứng kiến, chiến lược gia Martin O'Neill của Celtic nổi cơn thịnh nộ, mỉa mai rằng "tại sao Porto không huy động chiếc trực thăng đến sân để chữa trị chấn thương cho thủ thành Vitor Baia". Ở trận đấu này, hậu vệ Jorge Costa cũng bị tố cáo đánh HLV thủ môn của Celtic.

Khoảnh khắc Porto giương cao chức vô địch UEFA Cup, người hâm mộ Celtic bất phục, họ hô vang "những kẻ gian lận".

Gần đây, ông Martin O'Neill có nhắc lại những gì diễn ra trong trận chung kết UEFA Cup 2003: "Sẽ đến lúc ở độ tuổi nhất định và bạn sẽ nói: 'Nghe này, tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì'. Nhưng khi còn trẻ, bạn sẽ phải thay đổi nhiều thứ. Với tôi, đó là trận chung kết UEFA Cup năm 2003".

Jose Mourinho vẫn là HLV tài năng của làng bóng đá thế giới. Ảnh: Reuters.

Mặt khác, Mourinho hài lòng với những gì bản thân đã và đang làm. Ông không quan tâm đến bình luận ngoài sân cỏ. Hai thập niên trôi qua, Mourinho vẫn là Mourinho. Một bậc thầy về mưu mẹo trên cương vị HLV. Người đạp lên những gì đẹp nhất để chinh phục thành công.

Năm 2003, Mourinho có chức vô địch Europa League đầu tiên trong sự nghiệp. Vào tháng tới, ông thầy người Bồ Đào Nha trở lại mặt trận khởi đầu cho những điều phi thường bản thân tạo ra, trận chung kết Europa League. Lần này, Mourinho dẫn dắt AS Roma và đối thủ của họ là Sevilla.

Vào lúc này, AS Roma trở thành mái ấm tinh thần với Mourinho. Một CLB lý tưởng cho "Người đặc biệt" sống vui vẻ và hạnh phúc. Ở đội bóng thủ đô Italy, Mourinho thật sự có quyền lực. Tại sân tập Trigoria, ông là tên tuổi lớn nhất CLB và từng lời nói như điều luật. Nếu Mourinho tuyên bố rằng sự nghiệp của một cầu thủ trong đội đã kết thúc, ban lãnh đạo phải nghe theo.

Về chiến thuật, dù cho sẽ có những người không thích triết lý bóng đá Mourinho truyền tải cho AS Roma, không ai có quyền can thiệp. "Người đặc biệt" luôn nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ cấp trên. Bởi vậy, khi AS Roma hòa Bayer Leverkusen với tỷ số 0-0 trong trận bán kết lượt về Europa League bằng thứ bóng đá xấu xí, chẳng ai phàn nàn.

Đó là trận đấu tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng của CLB màu bã trầu là 0,03, kiểm soát bóng 29% và chỉ có một pha dứt điểm. Thông số ấy hoàn toàn trái ngược với 23 nỗ lực dứt điểm từ đội bóng Đức. Nhưng với Mourinho, thành tích chung cuộc quan trọng hơn tất cả. Tỷ số hòa 0-0 cộng với chiến thắng 1-0 ở lượt đi giúp AS Roma giành quyền vào chung kết Europa League.

Mourinho là người có quyền lực ở AS Roma. Ảnh: Reuters.

Thành công tiếp nối thành công. Sau khi mang về cho đại diện thủ đô chức vô địch UEFA Conference League mùa trước, "Người đặc biệt" lại đứng trước cơ hội thu về thêm danh hiệu nữa. Chức vô địch lần này danh giá hơn.

Những gì Roma làm được cũng trở thành lời nhắc nhở cho người hâm mộ về Mourinho. Ông có thể tạo ra thứ gì đó từ bất kỳ nguyên liệu thô nào có trong tay. Miễn là tất cả sẵn sàng tuân theo chỉ đạo của Mourinho, dù cho điều đó khiến họ bực mình.

AS Roma là nơi Mourinho thuộc về

Trong 3 năm qua, các ông chủ người Mỹ chi khoảng 1 tỷ euro để mua lại AS Roma, đầu tư, trả lương cho Mourinho và cộng sự. Chiến lược chuyển nhượng của đội bóng cũng đi theo hướng khác, họ tập trung chiêu mộ những bản hợp đồng giá rẻ hoặc miễn phí, phát triển tài năng trẻ. Trái ngọt lập tức đến với AS Roma.

Edoardo Bove, tác giả bàn thắng duy nhất trong trận gặp Bayer Leverkusen, là sản phẩm của lò đào tạo trẻ. Cầu thủ này mới 21 tuổi. Mùa này, AS Roma cũng tạo điều kiện để Ebrima Darboe (21 tuổi), Cristian Volpato (19 tuổi) và Benjamin Tahirovic (20 tuổi) thi đấu. Dưới bàn tay huấn luyện của Mourinho, họ đều có những sự tiến bộ.

Sau khi đánh bại Leverkusen, Mourinho nói rằng không có CLB nào ở châu Âu chi tiêu ít như AS Roma, chỉ với 7 triệu euro. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô lại thu về những thắng lợi vượt xa sự kỳ vọng. Mặc cho thành tích ở giải Serie A của AS Roma không quá ấn tượng, họ chỉ đứng thứ 6, nhưng Mourinho bù đắp cho thất bại ấy bằng cách đưa đội nhà bay cao tại Europa League.

Một thập niên qua, Mourinho nếm trải những gia vị cảm xúc khác nhau. Từ vinh quang tới thất bại, ông nếm đủ hết. Có lúc, "Người đặc biệt " đứng trên đỉnh Premier League với sự ngạo nghễ. Vào ngày kia, ông trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Một kẻ thất bại. Liều thuốc đắng. Đó là khi Mourinho dẫn dắt Manchester United và Tottenham. Nhưng ở AS Roma, "Người đặc biệt" như tìm được vùng đất lý tưởng, nơi mình thuộc về.

Mourinho từng bị nghi ngờ hết thời. Thế nhưng, ông chứng minh tất cả đều sai. Ảnh: Reuters.

AS Roma không giống với bất kỳ đội bóng nào Mourinho từng dẫn dắt. Các phương tiện truyền thông tại đây luôn giám sát chặt chẽ với CLB, đặc biệt những cầu thủ nội. Song, nguồn tin thân cận với đội bóng tiết lộ rằng "Người đặc biệt" không hề nao núng.

Ông biến bản thân thành thỏi nam châm thu hút tất cả. Điều này giúp các cầu thủ không bị phân tâm bởi tác động bên ngoài, từ đó dồn hết tâm trí cho màn trình diễn trên sân. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang thay đổi tên gọi, ông biến bản thân từ "Người đặc biệt" thành "Người duy nhất" theo đúng nghĩa đen.

Tại AS Roma, Mourinho luôn là người có quyền lực cao nhất. Gần đây, tờ La Repubblica tiết lộ nhà cầm quân 60 tuổi đã từ chối nhiều lời mời gọi từ nước ngoài để tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Olimpico tới khi hết hợp đồng vào năm 2024. Đổi lại, Mourinho yêu cầu ban lãnh đạo cho ông thêm quyền lực trong các quyết định chuyển nhượng. Một cuộc họp sẽ sớm được tổ chức giữa giới chủ AS Roma và cựu thuyền trưởng Chelsea để làm rõ kế hoạch của CLB trong tương lai. Động thái ấy cho thấy Mourinho đang có được sự tin tưởng lớn từ cấp lãnh đạo.

Mourinho luôn là HLV thú vị. Màu sắc quá riêng biệt, không thể lẫn lộn với bất cứ điều gì. Cách đây vài năm, người ta nói rằng khoảnh khắc Mourinho chọn dẫn dắt Tottenham là bước lùi của sự nghiệp. Bằng chứng rõ rệt cho thấy ông hết thời.

Vào lúc này, tất cả đã sai. Mourinho đặc biệt hơn chúng ta tưởng.

