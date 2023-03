Mourinho chế nhạo kình địch

"Tôi cảm thấy tiếc cho UEFA. Họ đã phải bỏ tiền để vận chuyển cúp Europa Conference League. Chiếc cúp đó lẽ ra phải ở lại Rome, nhưng giờ nó có thể sẽ được đưa đến Florence (trụ sở của Fiorentina)", Jose Mourinho phát biểu.

"Người đặc biệt" mượn UEFA để mỉa mai kình địch cùng thành phố Lazio. Đội bóng của HLV Maurizio Sarri vừa nhận thất bại cay đắng ở vòng 16 đội Europa Conference League trước AZ. Serie A vẫn còn một đại diện góp mặt ở tứ kết giải đấu cúp hạng ba châu Âu, đó là Fiorentina.

Ngay sau khi giúp Roma vượt qua Real Sociedad để vào tứ kết Europa League, Mourinho cũng đã chế giễu Lazio: "Đối với tôi, một đội bóng đã bị loại ở một giải đấu thì không nên tham gia giải đấu khác. Ví dụ như Lazio, sau khi rớt xuống từ Europa League, họ vừa bị loại ở nốt ở Conference League rồi đấy".

Lá thăm may rủi từ UEFA đưa Roma vào nhánh đấu khá dễ ở Europa League. Đối thủ của "Giallorossi" là Feyenoord, CLB họ vừa đánh bại ở chung kết Conference League mùa giải trước. Nếu vào bán kết, Roma cũng chỉ phải chạm trán Leverkusen của HLV trẻ Xabi Alonso hoặc Union SG.

CĐV đã nghĩ về kịch bản trong mơ, khi MU gặp Roma ở chung kết. Jose Mourinho sẽ tái ngộ đội bóng từng sa thải ông vào năm 2018. Ngoài ra, "Người đặc biệt" còn có cơ hội giúp Roma giành danh hiệu châu Âu thứ 2 liên tiếp, sau khi đã đăng quang tại Europa Conference League mùa trước.

Loạt trận tứ kết lượt đi diễn ra vào ngày 13/4, lượt về sau đó một tuần (20/4).

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.