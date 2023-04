Mourinho bảo vệ HLV đối thủ

Khi nghe những tiếng la ó của CĐV Roma nhắm vào HLV Sampdoria, Dejan Stankovic, Mourinho giơ tay ra hiệu các CĐV nhà dừng lại. Nhóm CĐV quá khích của Roma nghe lời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha và dừng buông những lời lẽ chỉ trích HLV trưởng Sampdoria.

Stankovic sau khi chứng kiến hành động này đã hướng sang Mourinho, đặt tay lên ngực cảm ơn. Stankovic từng khoác áo Lazio, đội bóng kình địch cùng thành phố với Roma. Đây là lý do khiến cựu tiền vệ người Serbia bị CĐV Roma la ó.

Stankovic cũng từng là học trò cũ của Mourinho khi cả hai còn làm việc tại Inter Milan. Đây là lý do khiến Mourinho đứng ra bảo vệ HLV đối thủ trước khán giả nhà, điều gần như chưa từng diễn ra trong suốt sự nghiệp của "Người đặc biệt".

Trên sân cỏ, Roma của Mourinho thắng Sampdoria của Stankovic với tỷ số 3-0. Georginio Wijnaldum, Paulo Dybala và Stephan El Shaarawy là những người ghi bàn. Kết quả này giúp Roma cân bằng điểm số với đội đứng thứ 4 Inter, nhưng tạm đứng thứ 5 khi kém hiệu số so với đối thủ, và tràn trề cơ hội giành vé dự Champions League.

Tại đấu trường châu Âu, Roma sẽ gặp Feyenoord ở tứ kết Europa League. Nếu vượt qua đại diện Hà Lan, Mourinho và học trò sẽ gặp đội thắng của cặp đấu Bayer Leverkusen - Union Saint-Gilloise ở bán kết.

HLV Jose Mourinho quyết định gắn bó với AS Roma thêm một mùa giải nữa rồi mới tính chuyện đi hay ở trong tương lai.

