Motul Việt Nam miễn phí thay dầu nhớt xe hơi dịp cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhiều người bảo dưỡng xe hơi, chuẩn bị cho những chuyến đi mùa Tết. Dịp này, Motul kết hợp 4 garage tiêu chuẩn tại Hà Nội và TP.HCM, thay dầu nhớt miễn phí.

Trong 2 ngày 25-26/12, những khách hàng đăng ký sớm tại fanpage Motul Vietnam sẽ được thay dầu nhớt miễn phí. Chương trình áp dụng tại 4 garage tiêu của Motul gồm: Garage Hà Thành (số 500 Võ Chí Công, Hà Nội); garage S-Car (lô 7 khu công viên cây xanh, Hà Đông, phường Hà Cầu, Hà Nội); Ôtô Kim (số 2 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TP.HCM) và garage Tuấn Phong (số 87/2 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM).

Chương trình diễn ra tại 4 garage tiêu chuẩn của Motul tại Hà Nội và TP.HCM.

Thông qua chương trình, khách hàng được trải nghiệm dòng sản phẩm API SP nâng cấp với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Dòng sản phẩm dầu nhớt cho ôtô động cơ xăng API SP gồm H-Tech 100 Plus 5W30, Multipower Plus 10W40 và Multigrade Plus 15W40. Ba sản phẩm với sự đa dạng cấp nhớt và công nghệ, như 100% tổng hợp, bán tổng hợp với công nghệ độc quyền Technosynthese, mang đến cho chủ xe đa dạng lựa chọn.

Các sản phẩm dầu nhớt thế hệ mới API SP sở hữu 5 tính năng nổi bật hơn so với các tiêu chuẩn trước đó, gồm độ nhớt ổn định giúp đảm bảo hiệu suất bôi trơn cả khi ôtô di chuyển liên tục; kiểm soát sự tạo cặn hiệu quả, giữ động cơ luôn sạch sẽ; chống mài mòn và oxy hóa động cơ; hạn chế hiện tượng đánh lửa sớm ở tốc độ thấp; khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

H-Tech 100 Plus 5W30, Multipower Plus 10W40 và Multigrade 15W40 là 3 sản phẩm được Motul nâng cấp chất lượng API SP.

Ngoài ra, các chủ xe còn có cơ hội thay mới miễn phí dầu nhớt cho hộp số ôtô (dầu truyền động). Motul hiện có 4 dòng sản phẩm dầu truyền động chuyên biệt cho cả hộp số sàn và hộp số tự động.

Bên cạnh đó, các garage tiêu chuẩn của Motul còn trang bị máy thay dầu truyền động Motul Evo. Phương pháp này giúp bảo vệ hệ truyền động khỏi hiện tượng trộn lẫn dầu cũ và mới, nguyên nhân gây nên hiện tượng đóng cặn khiến hộp số nhanh hỏng.

Qua chương trình, Motul Việt Nam tri ân những khách hàng luôn tin dùng các sản phẩm của hãng thời gian qua. Bên cạnh đó, Motul Việt Nam cũng đem đến cho khách hàng cơ hội sử dụng các sản phẩm dầu nhớt cao cấp, tiên phong về công nghệ phù hợp cho nhiều loại xe.