'Motul Signature' để lại dấu ấn khó quên trên mỗi chặng đường

Đây là chuỗi hoạt động truyền cảm hứng, nơi các biker và thế hệ trẻ gặp nhau ở điểm giao mang tên đam mê - khao khát tạo ra dấu ấn riêng trên từng chuyến hành trình của mình.

Một lần “cược hết” cho đam mê hay chuyến rong ruổi mọi cung đường từ quen đến lạ, cuộc phiêu lưu của giới trẻ nói chung và giới biker nói riêng mang những màu sắc khác nhau. Song, giữa các cung bậc cảm xúc riêng, “tiếng gọi” là khát khao chinh phục và khẳng định mình qua dấu ấn riêng.

Dù vừa trải qua một năm khó khăn và dư chấn mùa dịch vẫn đè nặng lên đời sống, tiếng gọi đó vẫn vang vọng theo từng nhịp tim, từng vòng xe lăn bánh. Sự thôi thúc và kích thích đó đã châm ngòi cho chuỗi hoạt động truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần tự do, sáng tạo và thắp lên sắc đỏ mạnh mẽ của đam mê.

Từ tiếng nói đam mê đến tuyên ngôn khác biệt

Là thương hiệu đã ghi dấu với nhiều pha “tiên phong mở đường” cho sự phát triển của cộng đồng biker, Motul tiếp tục tạo chú ý với cú bắt tay bất ngờ cùng Headless - thương hiệu streetwear Việt Nam - ra đời bộ sưu tập thời trang độc quyền “Passionate - Make it Motul, Make it Your Signature”.

Giữa tháng 7, Motul và Headless “bắt tay” ra mắt BST Passionate mang dấu ấn cá nhân cho anh em biker và cộng đồng streetwear.

Hơn cả một bộ sưu tập thời trang, “Passionate” là “tiếng gầm” mạnh mẽ từ Motul và Headless để thôi thúc tinh thần dám nghĩ dám làm ở người trẻ. Sắc đỏ đam mê của Motul hòa trộn khí chất không sợ hãi của Headless đã thổi vào “Passionate” một cái tôi khác biệt, giao thoa bản sắc tự do, phóng khoáng giữa streetwear và biker. Chỉ trong 5 ngày, toàn bộ sản phẩm “đinh” thuộc “Passionate” đều bán hết nhờ sự ủng hộ của đông đảo giới trẻ yêu thích trải nghiệm và thời trang.

Như để khẳng định bản tuyên ngôn về đam mê này không chỉ của riêng Motul và Headless mà cũng là khao khát chung của cộng đồng, Motul tiếp nối ngọn lửa cảm hứng thắp lên từ “Passionate” bằng sự kiện #Makeityoursignature, với sự tham gia của hơn 200 tín đồ đam mê xê dịch và thời trang.

Tiếp nối thành công của BST “Passionate”, sự kiện #Makeityoursignature diễn ra với sự hưởng ứng nhiệt liệt của các giới yêu thích thời trang, âm nhạc và đam mê dịch di chuyển.

Giữa niềm vui tề tựu, giữa những tiếng nổ máy mạnh mẽ từ dàn chiến mã bầu không khí càng nóng hơn khi có sự góp mặt của Mai Âm Nhạc, Dablo làm cầu nối, để các bạn trẻ thấu hiểu đam mê mãnh liệt của giới biker và từ đó có thêm động lực tạo dấu ấn riêng.

Mở ra hành trình đầy đam mê

Không chỉ anh em biker được hòa vào chuỗi hoạt động đầy cảm hứng, thử thách chia sẻ câu chuyện trên hành trình cũng được Motul “đề pa” trở lại để “người bạn 2 bánh” của các thành viên được góp mặt.

Bộ decal phiên bản 2022 của Motul đánh dấu lần đầu tiên thiết kế này được trình làng lên các mẫu xe tay ga.

Đây là hoạt động để giới biker chia sẻ câu chuyện với Motul và nhận bộ decal độc quyền phiên bản 2022 cho “xế yêu” của mình. Nhờ có thử thách, Motul vừa hiện diện trong từng khung ảnh kỷ niệm, vừa chứng kiến hành trình đặc biệt của mọi trái tim đam mê xê dịch, thấu hiểu hơn cộng đồng biker Việt Nam.

Nếu trong năm 2021, hoạt động chủ yếu hướng đến tín đồ xe phân khối lớn hay xe tay côn, thì lần này những chiếc tay ga cũng được khoác lên bộ decal mới mẻ từ Motul. Hoạt động kéo dài sang năm thứ 2 nhưng vẫn được đông đảo cộng đồng yêu xe ủng hộ như ngày đầu. Đến nay, gần 1.000 câu chuyện ý nghĩa đã được gửi đến Motul từ khắp mọi nẻo đường đất nước.

Chuỗi sự kiện đã khép lại, nhưng những giá trị cộng hưởng mà “Make it Motul, Make it Your Signature” đem đến sẽ tiếp tục đồng hành cùng giới trẻ nói chung và cộng đồng biker nói riêng để duy trì kết nối, thắp lửa đam mê và truyền cảm hứng khẳng định chất riêng trên mỗi hành trình.

Từ một “kẻ ngoại đạo”, 10 năm liên tục tiên phong làm những điều khác thường đã tạo cho Motul dấu ấn riêng khó phai. Với mỗi sự kiện, Motul không ngừng đổi mới để tiếp tục truyền cảm hứng đến mọi người. Giờ đây, cả cộng đồng mê xe lẫn tín đồ thời trang hay người yêu âm nhạc sẽ có thêm lý do để chờ đón những lần trở lại của Motul với nhiều giá trị ý nghĩa hơn về tinh thần dám sống trọn với đam mê.