Mốt váy ngắn, quần không đáy khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích

So Yeon từng khẳng định cô muốn phá bỏ mọi định kiến. Do đó, nữ ca sĩ đi theo phong cách táo bạo và chọn những trang phục cô muốn. Khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon để ra nước ngoài thực hiện lịch trình vào tháng 5, So Yeon cũng vướng tranh cãi vì mặc áo len rách lộ toàn bộ phần lưng và nội y.