Một tuyển thủ eSports Việt Nam bị tố phá hoại

OverPower eSports, đội tuyển góp mặt ở VCS (giải Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam) mùa hè 2020, đã tuyên bố tan rã.

Chiều 3/12, trên trang mạng xã hội chính thức của đội, đại diện OverPower eSports (OPG) đăng bài viết khá dài để nêu ra những vấn đề tồn tại ở đội. Đồng thời, họ cũng gửi lời xin lỗi đến những cổ động viên của đội.

"Đội tuyển LMHT OPG chính thức giải tán kể từ ngày 3/12. Mọi thành viên của đội đều trở thành tuyển thủ tự do. Lý do của việc giải thể là trong thời gian vừa qua, OPG đã gặp khó khăn về tình hình tài chính do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Nhiều kế hoạch mà OPG đề ra không thực hiện được. Chúng tôi không muốn tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến các thành viên, nhân viên trong tổ chức nên việc giải thể đội tuyển là quyết định cuối cùng mà chúng tôi đưa ra sau rất nhiều cuộc họp", OPG thông báo.

PHT có những hành vi tiêu cực, làm ảnh hưởng đến OPG. Ảnh: OPG.

Ngoài ra, OPG cũng cho biết tuyển thủ Phạm "PHT" Hoàng Thành, người chơi đường giữa của đội, đã có những hành vi xấu như cá độ, phá hoại đội. Điều này làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu.

Ban lãnh đạo OPG thu thập đầy đủ bằng chứng để gửi lên ban tổ chức của VCS. Trong cuộc gặp giữa 3 bên, PHT đã thừa nhận lỗi của mình.

"Thông tin PHT vướng vào những sai phạm là đúng. Chúng tôi đã có bằng chứng và sẽ đưa ra hình phạt trong tuần này hoặc chậm nhất là tuần sau. Mọi thông tin liên quan sẽ được chúng tôi công bố chi tiết trong thời gian sớm nhất", một thành viên của ban tổ chức VCS chia sẻ với Zing.

Tháng 5/2019, tuyển thủ Nguyễn Phan "Spot" Đình Khôi cũng có hành vi phá hoại trong thời gian thi đấu cho GAM eSports. Người đi rừng này có các hành vi là không giao tiếp với đồng đội, cố tình chết và sử dụng chiêu cuối ép giao tranh trong tình huống bất lợi.

Điều này khiến các đội nước ngoài hủy tập luyện với GAM, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đội. Sau đó, ban tổ chức VCS đã cấm Spot thi đấu một năm. Đến nay, tuyển thủ này vẫn chưa trở lại đấu trường chuyên nghiệp.

Ở VCS mùa hè 2020, OPG đứng ở cuối bảng xếp hạng. Vì vậy, họ phải thi đấu vòng thăng hạng để giữ một suất thi đấu tại giải LMHT cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, OPG lại thể hiện bộ mặt bạc nhược và chịu thất bại trước các đối thủ Luxury eSports và Saigon Buffalo.