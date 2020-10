Một tuần giậm chân tại chỗ của giá vàng

Trong khi giá vàng thế giới đóng cửa tuần này gần như không thay đổi so với cuối tuần trước, biến động giá vàng trong nước cũng chưa đến 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch gần cuối tháng 10 với diễn biến như dự đoán của 25% chuyên gia và 22% nhà đầu tư cá nhân đưa ra cuối tuần trước theo khảo sát của Kitco.

Trong khi đa số chuyên gia và nhà đầu tư tin tưởng giá vàng thế giới bứt phá khỏi vùng 1.900 USD /ounce vào tuần này, kim loại lại gặp trở lại lớn mỗi khi giá tăng lên vùng 1.920 USD .

Chốt phiên tuần này, giá vàng trên cả sàn New York và Kitco đóng cửa ở mức 1.901,3 USD /ounce, giảm gần 4 USD so với phiên liên trước và không thay đổi nhiều so với cuối tuần trước đó. Giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 11 và 12 cũng đồng loạt giảm vào đêm qua, hiện phổ biến trên mức 1.900 USD /ounce.

Diễn biến của thị trường vàng hơn một tháng qua cho thấy 1.900 USD là ngưỡng tâm lý cực kỳ quan trọng với nhà đầu tư và không dễ để mặt hàng này bứt phá khỏi vùng giá hiện tại với các trợ lực sẵn có.

Trong khi giá vàng thế giới còn ghi nhận biến động với biên độ +/- 30 USD /ounce/phiên, giá vàng trong nước trải qua tuần giao dịch ảm đạm với dao động quanh vùng 56,3 triệu/lượng cùng biên độ chưa tới 100.000 đồng.

Hôm nay (24/10), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng khu vực TP.HCM ở mức 55,85 - 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 50.000 đồng cả 2 chiều so với cuối ngày hôm qua.

Đà giảm tương tự cũng được áp dụng với giá bán ra khu vực Hà Nội, hiện phổ biến ở mức 56,37 triệu/lượng. So với cuối tuần trước, giá vàng SJC hiện chỉ cao hơn 80.000 đồng/lượng. Mức tăng này thậm chí chưa đủ bù đắp hết chênh lệch giá mua – bán SJC đưa ra khiến người mua vàng từ cuối tuần trước đến nay đang chịu khoản lỗ 420.000 đồng/lượng.

Suốt tuần này, giá vàng miếng trong nước gần như “giậm chân tại chỗ” với giá đỉnh tuần là 56,45 triệu/lượng trong khi giá thấp nhất là 56,35 triệu.

Trong phiên hôm nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 55,9 triệu/lượng (mua) và 56,3 triệu/lượng (bán), cũng giảm 50.000 đồng so với chiều qua.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng ở mức 55,9 triệu/lượng và bán ra ở 56,25 triệu/lượng, so với chiều qua, giá tại đây giảm lần lượt 50.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán.

Dữ liệu của sàn Kitco chỉ ra, các nhà đầu tư vàng đang có xu hướng mua mỗi khi giá xuống dưới 1.900 USD nhưng sẽ bán khi giá trên 1.920 USD . Điều này khiến kim quý không thể thoát ra khỏi vùng giá hiện tại.

Thị trường vàng trong nước giao dịch ảm đạm khi giá vàng thế giới chưa xác định được xu hướng tăng giảm. Ảnh: Chí Hùng.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới đã bị cuốn vào cuộc bầu cử Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới, và thị trường đang trong trạng thái chờ kết quả bầu cử.

"Vàng đang trong tình trạng ảm đạm, với khối lượng tương đối thấp và vẫn giao dịch trong phạm vi 1.900 USD . Điều này có khả năng kéo dài đến khi cuộc bầu cử diễn ra”, ông Rhona O'Connell , Trưởng bộ phận phân tích thị trường khu vực EMEA và châu Á của StoneX cho biết.

Dù vàng không có định hướng hiện tại, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng đợt tăng giá của vàng vẫn chưa kết thúc và rất khó để giá kim quý giảm sau khi có quá nhiều gói kích thích đã được bơm vào thị trường tài chính.

Giữa tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết đã nâng giá trị bảng cân đối kế toán lên mức kỷ lục mới trên 7.000 tỷ USD . Vì vậy, dù ông Trump hay Biden thắng cuộc bầu cử, nhiều tiền hơn vẫn sẽ được bơm vào nền kinh tế và khiến giá vàng tăng cao hơn.