Một tuần đáng sợ của nhà Kourtney Kardashian

Travis Barker cho biết tình trạng của anh đã tốt hơn sau khi phải nhập viện vì chứng viêm tụy nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng.

Theo People, Travis Barker gần đây tiết lộ tình hình sức khỏe của anh đã tạm ổn sau khi nhập viện điều trị. Tay trống của Blink-182 nói rằng anh trước đó vào viện vì chứng viêm tụy đe dọa đến tính mạng.

"Sau bữa tối đầu tuần, tôi bị đau bụng dữ dội và phải nhập viện. Trong quá trình nội soi, tôi được cắt bỏ khối polyp (một dạng u lành tính) rất nhỏ ngay tại khu vực nhạy cảm, thường do các bác sĩ chuyên khoa xử lý. Trong quá trình cắt bỏ, không may gặp sự cố dẫn đến viêm tụy nặng và nguy hiểm đến tính mạng. Tôi may mắn được điều trị chuyên sâu và đã khá hơn nhiều", nam ca sĩ nói.

Hình ảnh Travis Barker được đưa đi cấp cứu gây chú ý.

Kourtney Kardashian nói cô rất xúc động và biết ơn vì chồng mình được điều trị ổn định. "Đây là một tuần đáng sợ và nhiều cảm xúc. Sức khỏe chúng ta là trên hết. Đừng bao giờ xem thường vì nó có thể thay đổi nhanh chóng bất cứ lúc nào. Tôi biết ơn bác sĩ điều trị cho chồng mình", cô chia sẻ.

Trước đó, People ghi lại hình ảnh Travis Barker nằm trên băng ca, được bác sĩ đưa vào Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles, Mỹ). Thời điểm đó, con gái của Travis Barker đăng ảnh cha nằm trên giường bệnh, kèm chia sẻ: "Xin hãy cầu nguyện cho cha tôi".

Travis Barker và Kourtney Kardashian tổ chức buổi thề nguyện ngày 22/5 tại lâu đài cổ Castello. Tiệc cưới quy tụ đầy đủ thành viên gia đình Kardashian - Jenner và thu hút sự chú ý lớn của truyền thông. Trước đó, đám cưới đơn giản của cả hai đã được tổ chức tại Santa Barbara, California và một buổi lễ thân mật đã diễn ra ở Las Vegas.

Tiệc cưới xa xỉ của Kourtney Kardashian và Travis Barker tại Italy.

Chị cả Kardashian được Travis Barker cầu hôn hồi tháng 10/2021. Hai người có khoảnh khắc lãng mạn tại bãi biển. Kourtney hạnh phúc nhận nhẫn đính hôn bằng kim cương từ người yêu.

Kourtney hạnh phúc trong khoảnh khắc nhận lời cầu hôn từ Travis Barker. Sau đó, cô đăng tải loạt hình ảnh trong sự kiện quan trọng, đi kèm với chia sẻ: "Tôi thức cả đêm vì nghĩ đây là giấc mơ".