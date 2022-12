Một tuần chật vật vì loạt trung tâm đăng kiểm lần lượt bị đình chỉ

Hàng nghìn tài xế tại TP.HCM đang mất ngủ, công việc đảo lộn trong thời điểm cận Tết vì đưa xe đi kiểm định, khi 8 trung tâm đăng kiểm tại địa phương này bị đình chỉ.

Hơn một tuần qua, 8/19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.HCM lần lượt đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Vụ việc khiến hàng nghìn phương tiện hết hạn đăng kiểm phải đổ dồn về 11 trung tâm còn lại để kiểm định, gây ra tình trạng quá tải.

Bỏ qua lỗi vi phạm cho hàng chục nghìn ôtô

5 tháng trước, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP.HCM mở cao điểm kiểm tra, xử lý xe chở hàng quá tải, vi phạm an toàn giao thông trên toàn địa bàn.

Quá trình thực hiện, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt xe tải, xe ben cơi nới thành, thùng, lốp mòn, biển số mờ, không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải… nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

Cảnh sát khám xét trung tâm đăng kiểm 50-07V tại quận Bình Tân. Ảnh: T.L.

Công an TP.HCM đã vào cuộc lập chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo công tác do giám đốc các trung tâm đăng kiểm cầm đầu.

Ngày 16/12, sau khi nắm đủ các bằng chứng và thủ đoạn hoạt động, Công an TP.HCM bất ngờ ập vào kiểm tra, khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-07V (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân). Cùng lúc, công an cũng khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-15D, phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức).

Lần lượt 6 trung tâm đăng kiểm khác tại một số quận, huyện cũng bị công an khám xét, tạm đình chỉ hoạt động 3 tháng để điều tra. Trong đó, có 4 trung tâm đăng kiểm được nêu tên, gồm: 50-17D (huyện Nhà Bè), 50-10D (huyện Củ Chi), 50-05V (quận 12), 50-03V (TP Thủ Đức).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 23 bị can để tạm giam về các tội Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Công an xác định các trung tâm đăng kiểm trên và tại một số tỉnh đã cố ý bỏ qua lỗi vi phạm cho hơn 70.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thu lợi bất chính với số tiền ước tính gần 10 tỷ đồng .

Mòn mỏi chờ kiểm định xe

Những ngày qua, không khó bắt gặp cảnh hàng trăm tài xế lái ôtô xếp hàng dài trước lối vào các trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM. Nhiều tài xế phải ăn, ngủ trên phương tiện, chờ đến lượt kiểm định xe để sớm được chở khách, hàng hóa thời điểm cận Tết.

Rạng sáng 22/12, đường Tống Văn Trân, phường 5 (quận 11) đông đúc hơn mọi ngày khi hàng trăm tài xế lái ôtô về đây xếp hàng hướng vào Trung tâm đăng kiểm 50-02S.

Ôtô xếp hàng chờ đăng kiểm trên đường Tống Văn Trân. Ảnh: An Huy.

Các tài xế tập trung tại khu vực từ khuya, chờ đem xe vào kiểm định trước cảnh quá tải xảy ra ở nhiều trung tâm đăng kiểm khác.

“Tôi lái ôtô tới đây từ 4h sáng nhưng hàng chục ôtô khác đã đến trước, xếp hàng chật cứng. Đến hôm nay, xe tôi đã quá hạn đăng kiểm, chưa bao giờ đi làm giấy tờ xe mà khổ như vậy”, ông Lý Minh (62 tuổi, ngụ quận 12) nói.

Đến 9h cùng ngày, ôtô của ông Minh và nhiều tài xế khác vẫn nằm trên đường Tống Văn Trân, vì các ôtô xếp hàng trước đó vẫn chưa kiểm định xong.

Một ngày sau, hàng trăm ôtô xếp hàng chờ kiểm định cũng diễn ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-03S, phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức). Ôtô nối đuôi đậu thành 3 hàng, kéo dài ra tới quốc lộ 13.

Nhiều tài xế lái phương tiện đến trung tâm này kiểm định phải chờ cả ngày, thậm chí đến hôm sau mới xong thủ tục.

Tình trạng quá tải cũng xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-06V (quận 7), 50-01S (quận Bình Tân)…

Rạng sáng 28/12, nhiều tài xế TP.HCM cũng đã lái ôtô xuống Trung tâm đăng kiểm 62-02D, huyện Bến Lức (Long An) xếp hàng chờ kiểm định. Các địa phương khác như Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh cũng đón lượng không nhỏ ôtô từ TP.HCM đổ về đăng kiểm.

“8 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM bị đình chỉ 3 tháng, các tài xế buộc đổ dồn về các trung tâm đăng kiểm còn lại gây quá tải. Tình trạng này sẽ còn tái diễn dài đến sau Tết Nguyên đán nếu nhà chức trách không có hướng chỉ đạo phù hợp”, anh Trần Văn Toàn (38 tuổi, ngụ quận 12) tài xế lái xe dịch vụ chia sẻ.

Cục Đăng kiểm chỉ đạo khẩn

Trước tình trạng quá tải các trung tâm đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo tài xế có xe gần hết hạn đăng kiểm (không cần chờ hết hạn) và đang ở gần bất kỳ đơn vị đăng kiểm thuộc địa phương nào trên cả nước, đều có thể đưa xe vào kiểm định.

Tài xế xếp hàng chờ kiểm định xe tại Trung tâm đăng kiểm 62-02D ở Long An. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục Đăng kiểm yêu cầu người dân cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đưa xe đi kiểm định. Việc này sẽ giúp kịp thời phát hiện, khắc phục những khiếm khuyết, hư hỏng của xe, từ đó tránh được tình huống mất thời gian chờ đợi nhưng lại không đạt kiểm định và phải đưa xe về sửa chữa.

Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới yêu cầu tăng cường công tác kiểm định, đồng thời bố trí làm thêm giờ để giải quyết phương tiện khi đến kiểm định.

Trường hợp lượng phương tiện tăng cao, các đơn vị phải bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả thứ 7 và chủ nhật để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân.

Ngoài ra, Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cũng đề nghị các trung tâm đăng kiểm phát phiếu hẹn giờ cho chủ phương tiện có nhu cầu đến kiểm định.

Đơn vị này cũng được yêu cầu công bố các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động để người dân chọn nơi kiểm định xe phù hợp, tránh dồn về một điểm.