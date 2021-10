Một trường tại Quảng Nam có 159 em test nhanh dương tính với nCoV

159 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My đang được xét nghiệm khẳng định.

Ngày 27/10, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam, cho biết Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp CDC Quảng Nam tổ chức xét nghiệm cho 3 trường trên địa bàn và phát hiện 159 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, 3 trường gồm Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My, Phổ thông Dân tộc Bán trú - THCS Trà Tập và Trung học Phổ thông Nam Trà My (trường cấp 3). Trong đó, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My có 159 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Nam Trà My, Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm sau khi phát hiện 159 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại trường học. Ảnh: H.T.

Ngoài ra, ngành y tế phát hiện tại trường THCS Trà Mai và Tiểu học Kim Đồng có 4 học sinh dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nam Trà My, cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện đã quyết định cho học sinh ở các trường có ca mắc Covid-19 nghỉ từ ngày 26/10 cho đến khi có thông báo mới.

Từ 18/7 đến nay, tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1.037 ca mắc Covid-19, trong đó có 187 ca cộng đồng, 566 trường hợp lây nhiễm thứ phát đã cách ly tập trung trước khi phát hiện, 201 ca xâm nhập từ các tỉnh và 83 ca nhập cảnh.