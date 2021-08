Một trường học ở TP.HCM nhờ bộ đội chuyển sách giáo khoa đến học sinh

Trường THCS Minh Đức (quận 1, TP.HCM) linh động nhờ lực lượng quân đội, công an, tình nguyện viên vận chuyển sách đến cho học sinh.

Năm nay, học sinh lớp 1, 2, 6 được học sách giáo khoa mới, để thuận tiện, đa số phụ huynh đặt mua sách thông qua nhà trường. Tình trạng chung của nhiều trường hiện nay là sách giáo khoa đã được nhà xuất bản chuyển đến trường nhưng chưa thể phân phát sách phụ huynh. Phương án khả thi của các trường đều đành chờ sau ngày 6/9.

Sách lớp 1, 2 phần lớn vẫn đang nằm trong kho của các trường, chưa thể chuyển đến học sinh. Ảnh: Nhật Sinh.

Không có người giao hàng

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (quận 1) cho biết đối với sách giáo khoa lớp 2, trường đã chuyển được một ít cho phụ huynh từ trước dịch.

Với sách giáo khoa lớp 1, vì năm nay tuyển sinh trễ nên đến gần đây nhà trường mới có thông tin học sinh lớp 1, cách thức liên lạc với phụ huynh. Ngay sau khi chốt danh sách học sinh lớp 1, trường đã liên hệ để thống kê nhu cầu sách giáo khoa và đặt mua từ nhà xuất bản.

"Sách đã được nhà xuất bản chuyển đến trường ngay trước lúc thành phố siết chặt giãn cách (ngày 23/8 - PV). Nhưng hiện tại, trường chưa thể chuyển cho phụ huynh vì không có người giao hàng, phụ huynh cũng không thể đến trường nhận. Do đó, trường cũng mong sau ngày 6/9, thành phố nới lỏng giãn cách để có thể giao sách cho phụ huynh kịp lúc học sinh tiểu học bắt đầu năm học mới", cô Thu Hương thông tin.

Trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) đặt hàng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 ở hai nhà phát hành. Đến nay, trường đã nhận được sách từ một đơn vị và đang chờ số sách còn lại. Thầy Đỗ Văn Phương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh) cho biết số sách đang nằm trong kho của trường cũng chưa thể giao cho phụ huynh trong lúc này.

Nhà trường dự kiến sau ngày 6/9, trường sẽ linh động nhiều hình thức giao hàng, chia ca cho phụ huynh đến trường nhận hoặc cho giáo viên đi giao sách để sách kịp đến tay học sinh.

Thầy Dương Trần Bình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp) cho biết sau khi được UBND TP.HCM tạo điều kiện vận chuyển sách giáo khoa, số sách mà nhà trường đặt hàng đã được nhà xuất bản chuyển đến trường vào ngày 28/8. Để sách đến tay phụ huynh, trường đã lên 2 phương án sau ngày 6/9.

Nếu TP.HCM nới lỏng giãn cách, nhà trường sẽ cho phụ huynh có thể đến trường nhận sách trực tiếp. Nếu đến thời điểm đó, người dân vẫn chưa thể ra đường, trường sẽ giao sách thông qua các đơn vị vận chuyển, phí vận chuyển do phụ huynh trả. Với những phụ huynh không thể chọn được 2 phương án này, trường sẽ gửi sách giáo khoa điện tử cho phụ huynh và học sinh sử dụng tạm.

Trước mỗi buổi học, trường sẽ gửi kèm bài dạy cùng với những trang sách giáo khoa tương ứng để phụ huynh dễ dàng cho con theo dõi. Đối với học sinh khối 3, 4, 5, đa số phụ huynh đã nhận được sách từ cuối năm học trước hoặc phụ huynh đã mua ở ngoài.

Tình nguyện viên giao sách giáo khoa đến tận nhà cho người dân ở Hà Nội. Ảnh: Nhật Sinh.

Nhờ bộ đội chuyển sách

Để giao sách cho học sinh lớp 6 kịp thời điểm bắt đầu năm học mới, trường THCS Minh Đức (quận 1) đã linh động nhờ lực lượng quân đội, công an, tình nguyện viên vận chuyển sách đến cho học sinh.

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng nhà trường cho hay lúc nhà xuất bản giao sách cho trường là lúc trường chưa được trưng dụng làm khu cách ly. Do đó, trước khi bàn giao địa điểm để làm khu cách ly, trường phải tìm cách vận chuyển sách từ kho ra ngoài. Nhà trường phải mượn phòng của một trường gần đó, nhờ lực lượng quân đội, công an vận chuyển sách sang gửi.

"Lúc đấy, các giáo viên liên hệ, thống kê nhu cầu nhận sách tại nhà của các phụ huynh lớp 6. Các nhân viên thủ thư của trường sắp xếp sách thành từng bộ đầy đủ. Trường tiếp tục nhờ công an, lực lượng tình nguyện viên làm công tác đi chợ hộ, tiếp tế lương thực để vận chuyển giúp đến nhà từng học sinh", cô Thúy An chia sẻ.

Tại quận Phú Nhuận, Quận Đoàn đang thực hiện chương trình "Trao gửi yêu thương, cùng em đến trường", chủ động liên hệ với đơn vị phát hành sách FAHASA để vận chuyển sách giáo khoa, đồ dùng học tập đến từng nhà người dân. Chị Huỳnh Anh Phương Thảo, Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận, cho biết chương trình có 2 nội dung. Với những em học sinh gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo, Quận Đoàn sẽ tặng một bộ sách giáo khoa miễn phí.

Chị Thảo cho biết chương trình sẽ trao tặng khoảng 500 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Phú Nhuận. Việc trao tặng sẽ dựa trên danh sách học sinh thuộc hộ nghèo của các phường.

Bên cạnh đó, phụ huynh ở quận Phú Nhuận có nhu cầu mua sách giáo khoa, sách tham khảo, tập vở và dụng cụ học tập ở FAHASA thì Quận đoàn Phú Nhuận sẽ nhận vận chuyển miễn phí đến từng nhà học sinh, trong thời gian nhanh nhất có thể, để các em kịp thời sử dụng trong năm học mới. Phụ huynh có nhu cầu đăng ký từ ngày 29/8 đến 3/9. Tình nguyện viên của chương trình sẽ tiến hành gửi sách đến từng hộ dân từ ngày 5 đến 10/9.