Một trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết 49 ngày

Sinh viên từ năm thứ hai của ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 18/1 đến 7/3.

Mới đây, ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho sinh viên toàn trường.

Theo đó, sinh viên (trừ năm thứ nhất) được nghỉ từ ngày 18/1 đến hết ngày 7/3 (từ ngày 6 tháng Chạp đến ngày 24 tháng Giêng), tức 49 ngày. Sinh viên năm thứ nhất sẽ được nghỉ từ ngày 1/2 đến hết ngày 1/3 (từ ngày 20 tháng Chạp đến ngày 18 tháng Giêng, tổng cộng 4 tuần.

Sinh viên sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài. Ảnh: Duy Anh.

TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết sở dĩ năm nay sinh viên được nghỉ Tết dài ngày là để đồng bộ lịch học giữa sinh viên năm thứ nhất và các năm còn lại.

Năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh bị trễ hơn một tháng so với dự kiến, do đó sinh viên năm thứ nhất cũng nhập học muộn hơn. Để đồng bộ thời gian đào tạo so với các khóa trên, Tết Nguyên đán 2021, sinh viên năm thứ nhất nghỉ ít hơn. Sinh viên các năm còn lại nghỉ dài hơn.

"Hơn nữa, trường cho các em nghỉ dài để thuận tiện và tiết kiệm khi mua vé tàu, xe về quê, tránh các đợt cao điểm di chuyển của người lao động và sinh viên các trường khác", ông Khang nói.

Trong khi đó, đa số trường khác của ĐH Quốc gia TP.HCM đều cho sinh viên nghỉ Tết khoảng 2-4 tuần. Sinh viên ĐH Kinh tế - Luật được nghỉ Tết từ ngày 8/2 đến hết 21/2. Sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Bách khoa nghỉ Tết 22 ngày (từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2).

ĐH Khoa học Tự nhiên cho sinh viên nghỉ Tết khoảng một tháng từ ngày 4/2 đến ngày 8/3 (ngày 23 tháng Chạp đến 25 tháng Giêng).

Các trường đại học khác tại TP.HCM cũng cho sinh viên nghỉ Tết từ 2 tuần đến một tháng. ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 4/2 (ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 21/2 (ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ là 18 ngày (bao gồm ngày cuối tuần).

ĐH Y Dược TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 1/2 (ngày 20 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 19/2 (ngày 8 tháng Giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ bao gồm cả ngày cuối tuần là 21 ngày.

ĐH Tôn Đức Thắng cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 6/2 (ngày 25 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 21/2 (ngày 10 tháng Giêng năm Tân Sửu). Tổng thời gian nghỉ bao gồm ngày cuối tuần là 16 ngày.