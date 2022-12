Một tờ bản thảo của Charles Darwin có giá 882.000 USD

Một tờ bản thảo viết tay của Charles Darwin được bán với giá 719.599 bảng Anh (GBP), tương đương 882.000 USD.

Charles Darwin. Ảnh: standard.

Trong phiên giao dịch vào ngày 9/12, diễn ra theo hình thức trực tuyến tại trụ sở Nhà bán đấu giá Sothebys ở London (Anh), một tờ bản thảo viết tay của nhà tự nhiên học nổi tiếng người Anh Charles Darwin (1809-1882) đã được một khách hàng khuyết danh trả mức giá cao nhất là 719.599 bảng Anh (GBP), tương đương 882.000 USD (bao gồm phí bảo hiểm lẫn phí môi giới), trở thành tài liệu liên quan đến “cha đẻ” của Thuyết Tiến hóa C. Darwin đắt nhất được bán qua đấu giá.

Đó là tấm bản thảo kèm chữ ký bên dưới có kích thước 32 cm x 24,5 cm được C. Darwin viết vào ngày 17/10/1865, với nội dung tóm tắt về cuốn sách On the Origin of Species (Nguồn gốc các loài) là cơ sở của Thuyết Tiến hóa do ông chấp bút được xuất bản 6 năm trước, thể theo lời đề nghị từ biên tập viên Hermann Kindt của tạp chí Autographic Mirror chuyên về các mẫu chữ ký của giới danh nhân, người đã yêu cầu C. Darwin viết một bản văn tự kèm chữ ký gửi cho tạp chí.

Trước đó kỷ lục tài liệu có chữ ký của Charles Darwin ghi trong Sách Guinness, thuộc về 2 trang từ bản thảo gốc của cuốn sách On the Origin of Species cũng được bán tại Nhà đấu giá Sothebys ở London dạo cuối tháng 7/2018, với giá 490.000 GBP.