Một thị xã ở Bình Dương có số lượng F0 trong ngày tăng cao

Hầu hết khu vực tại Bình Dương có số ca mắc Covid-19 trong ngày giảm. Tuy nhiên, lượng F0 được phát hiện tại thị xã Bến Cát tăng mạnh sau một ngày.

Theo thông tin từ Sở Y tế Bình Dương, ngày 28/8, tỉnh này ghi nhận 4.049 ca mắc mới, giảm 138 ca so với hôm qua (4.187).

Trong đó, nguồn lây của những ca bệnh này đến từ sàng lọc cộng đồng (17%), khu phong tỏa (75,6%), xét nghiệm khẳng định rRT-PCR tại khu cách ly cho người test nhanh dương tính (4,7%), sàng lọc tại các cơ sở y tế (2,8%).

Như vậy, số ca mắc toàn tỉnh giảm 3,3% so với ngày 27/8. Địa phương có số ca mắc giảm là Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Thuận An.

Địa phương Số F0 trong ngày % tăng/giảm so với ngày 27/8 Thuận An 1.600 -10% Tân Uyên 1.550 +18,4% Bến Cát 683 +194,4% Bàu Cát 67 +570% Dĩ An 59 -88,8% Thủ Dầu Một 34 -84,4% Bắc Tân Uyên 31 -54,4% Phú Giáo 18 -43,8% Dầu Tiếng 1 -50% Ngoài tỉnh 6 -50% * Ghi chú: dấu (-): giảm; dấu (+): tăng * Nguồn: Sở Y tế Bình Dương

Đặc biệt, sau 24 giờ, số F0 ghi nhận tại thị xã Bến Cát có xu hướng tăng vọt 194,4%, từ 232 F0 (27/8) lên 683 F) (28/8). Trong đó, 528 F0 ở khu vực này được ghi nhận ngoài cộng đồng, 23 trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa, 80 người có kết quả dương tính tại khu cách ly tạm thời. Ngoài ra, 52 trường hợp ghi nhận trong quá trình sàng lọc, xét nghiệm tại các cơ sở y tế.

Số bệnh nhân Covid-19 trong ngày tại huyện Bàu Bàng tiếp tục tăng trong nhiều ngày liên tiếp. Ngày 28/8, khu vực này ghi nhận 67 F0 (52 ca trong cộng đồng, 13 trường hợp ở khu phong tỏa và 2 người có kết quả dương tính tại các cơ sở y tế). Con số này theo Sở Y tế nhận định là tăng 570% so với ngày hôm qua.

Thị xã Tân Uyên cũng có lượng F0 sau 24 giờ tăng nhẹ (18,4%). Đây cũng là địa phương có số F0 trong ngày xếp thứ 2 toàn Bình Dương (1.550 ca).

Đứng đầu số ca mắc Covid-19 trong ngày 28/8 của tỉnh Bình Dương là thành phố Thuận An với 1.600 F0, giảm 10% so với một ngày trước đó.

Ca mắc mới trong ngày ở khu vực còn lại của Bình Dương đều có xu hướng giảm. Giảm mạnh nhất là thành phố Dĩ An (giảm 99,8%). Trong ngày, thành phố này ghi nhận 59 F0. Trong khi đó, hôm qua, Dĩ An ghi nhận lượng bệnh nhân lớn (526).

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 98.794 ca mắc Covid-19. Trong đó, 6.840 ca bệnh phát hiện qua khám tại cơ sở y tế, 21.652 ca bệnh phát hiện trong khu cách ly tạm thời cho người test nhanh dương tính, 39.431 ca bệnh phát hiện trong khu phong tỏa, 29.117 ca trong cộng đồng (chợ, khu không phong tỏa).

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nơi có nguy cơ dịch tễ. Ảnh: CDC Bình Dương.

Trong ngày 28/8, 1.171 F0 đủ điều kiện xuất viện, nâng tổng số ca bệnh xuất viện lên 54.102 ca. Ngoài ra, sau 24 giờ, 38 bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh tử vong, giảm 7,4% so với một ngày trước đó. Tổng F0 tử vong tính đến ngày 28/8 của tỉnh là 788 trường hợp.

Tỉnh Bình Dương đang điều trị cho 41.750 F0, trong đó, riêng ngày 28/8 tiếp nhận thêm 1.700 trường hợp.

Ngày 20/8, tỉnh Bình Dương triển khai tiêm vaccine đợt 21 và 22. Tổng số liều đã được tiêm là 856.441 (gồm: 818.514 mũi 1 và 37.927 mũi 2).

Tổng F0 từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay là 98.840 ca, 32 công dân Việt Nam về từ nước ngoài, 7 chuyên gia nhập cảnh, 98.800 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia.