Một thí sinh An Giang dương tính nCoV trước giờ thi Ngữ văn

Nhận được thông tin, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT đợt 2 của An Giang quyết định cho 21 trường hợp liên quan đến F0 dừng thi, chuyển sang xét đặc cách tốt nghiệp.

Chiều 8/6, một lãnh đạo của Sở GD&ĐT An Giang cho biết trước giờ thi môn Ngữ văn, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 của tỉnh nhận được thông tin một thí sinh ở điểm thi trường THPT Quốc Thái, huyện An Phú dương tính với SARS-CoV-2 (phát hiện tối 5/8).

Qua truy vết ban đầu, lực lượng chức năng xác định có 9 F1, 12 F2 đều là thí sinh dự thi đợt 2 của trường THPT Quốc Thái, huyện An Phú.

Do đó, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 tỉnh An Giang quyết định cho em F0 và 21 thí sinh liên quan chuyển sang xét đặc cách tốt nghiệp.

Thí sinh An Giang dự thi đợt 2 được xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Cổng thông tin điện tử An Giang.

Sáng 6/8, hơn 1.600 thí sinh tỉnh An Giang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2, với bài thi tự luận môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT An Giang, môn Ngữ văn có 1.579 thi sinh đăng ký dự thi (đã trừ số thí sinh đặc cách bao gồm 1 F0, 9F1 và 12 F2), tổng số thí sinh có mặt 1.574, 5 thí sinh tự do vắng mặt không lý do, đạt tỷ lệ 99,68%.

Đợt 2 của kỳ thi, toàn quốc có gần 12.000 thí sinh của 38 tỉnh, thành phố tham dự, trên cả nước có 13 Hội đồng thi với 49 điểm thi, 683 phòng thi được tổ chức.

13 Hội đồng thi đặt tại các tỉnh: Cao Bằng, Hưng Yên, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai.

Khoảng 15.000 thí sinh thuộc đối tượng thi đợt 2 đã chuyển sang phương án xét đặc cách tốt nghiệp THPT.