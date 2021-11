Một thế hệ người trẻ ở Mỹ luôn muốn bỏ việc

Những người trong độ tuổi 26-40 ở Mỹ có tỷ lệ bằng lòng cao ở công việc đang có. Song, họ có xu hướng tiếp tục tìm kiếm chỗ lương cao hơn, linh hoạt hơn thay vì gắn bó lâu dài.

Snigdha Sur (31 tuổi) điều hành công ty truyền thông The Juggernaut do cô thành lập vào năm 2019, theo Fast Company.

Sur tự đánh giá cao khả năng độc lập, giải quyết vấn đề của bản thân cũng như đam mê trong ngành truyền thông, mặc dù việc gọi vốn không dễ dàng.

Người phụ nữ đang sống ở New York hiện thuê hơn 120 freelancer (người làm nghề tự do) để vận hành các dự án, kế hoạch. Sur hoàn toàn yêu thích và vui vẻ với những gì mình đang làm.

Tỷ lệ hài lòng ở công việc hiện tại cao không đồng nghĩa với mong muốn gắn bó lâu dài. Ảnh: Unsplash.

Theo một cuộc khảo sát mới của công ty công nghệ GoodHire, 60% người thuộc thế hệ Millennials (sinh từ năm 1981 đến 1996) ở Mỹ tìm thấy mục đích và ý nghĩa trong công việc hiện tại của mình, khiến họ trở thành nhóm nhân khẩu học lớn nhất có được cảm giác hài lòng ngày.

Tỷ lệ này là 41% ở Gen Z (sinh năm 1997-2012), lần lượt là 51% và 44% ở Gen X (sinh năm 1965-1980) và thế hệ Baby Boomer (sinh năm 1946-1964).

Trải qua nhiều khó khăn

"Tôi cảm thấy những năm tuổi 20 học được rất nhiều thứ có ích và hoàn thiện các kỹ năng còn thiếu. Ai cũng mới cân bằng giữa những điều mình muốn làm, những thứ thế giới ngoài kia đòi hỏi và những thứ bạn có thể được trả tiền", Sur nói.

Bất chấp thái độ tích cực mà thế hệ Millennials nghĩ về công việc của họ, vẫn có nhiều người đang tìm kiếm cơ hội rút lui, chuyển sang nơi khác.

Trong cuộc khảo sát, 46% người thuộc Millennials nói rằng họ có kế hoạch tìm việc trong 12 tháng tới, so với con số 36% ở Gen Z, 34% ở Gen X, 19% ở Baby Boomer. Tất cả 4 nhóm tuổi này đều coi mức lương cao hơn là lý do hàng đầu của họ.

Thế hệ Millennials bắt đầu gia nhập lực lượng lao động vào thời điểm diễn ra suy thoái kinh tế cách đây hơn 1 thập kỷ. Ảnh: BI.

Theo Lindsey Pollak, tác giả của cuốn The Remix: How to Lead and Succeed in the Multigenerational Workplace, sự mâu thuẫn là hoàn toàn hợp lý, bởi vì thế hệ Millennials đã trải qua 2 trong số những thời kỳ khó khăn trên phạm vi toàn cầu: cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 và đại dịch Covid-19.

“Họ bắt đầu gia nhập lực lượng lao động vào thời kỳ diễn ra cuộc suy thoái kinh tế nặng nề. Điều này phần nào khiến nhiều người bị ám ảnh bởi công việc, với mục đích là nhất định phải thành công”, Shilpa Panchmatia, một nhà tư vấn chiến lược kinh doanh ở London (Anh), nói.

"Đây là thế hệ đầu tiên thực sự bắt đầu bắt đầu sự nghiệp của họ trong thời đại bùng nổ mạng xã hội. Trên khắp Internet, bạn có thể nhìn thấy những gì người khác đang làm cho thế giới. Bạn thấy những người có mục đích, đạt được những điều lớn lao. Hầu hết đều có mong muốn xây dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân gắn với những thứ mình tin tưởng", Pollak giải thích thêm.

Đồng thời, Pollak chỉ ra đa số thế hệ Millennials đã qua hoặc đến thời điểm cần nguồn tài chính đủ để hướng tới sự ổn định trong đời sống riêng, ví dụ như mua nhà hay sinh con.

Gánh vác nhiều trách nhiệm như nuôi con, chăm sóc cha mẹ, thế hệ này có xu hướng càng hướng đến công việc có mức lương, đãi ngộ cao hơn. Ảnh: The Star.

Đam mê riêng

Nguyên nhân thứ ba là tính linh hoạt trong công việc.

Nhà tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ Yesenia Estrada cũng đang tìm cách cho mình hướng đi mới. Cô gái 27 tuổi đến từ thành phố Chicago cho biết chỗ làm hiện tại cho phép cô làm việc tại nhà và trả lương hậu hĩnh, giúp cô có nguồn thu nhập dư dả.

Nhưng cô lại đang nuôi khao khát theo chân người thân đầu tư vào lĩnh vực bất động sản hoặc mở công ty kinh doanh của riêng mình.

"Tôi vẫn phải báo cáo công việc hàng ngày hoặc tham gia vào các cuộc họp vô bổ, đồng nghĩa với việc tôi vẫn dán mắt vào máy tính dù đang ở tại phòng mình", Estrada than phiền.

Estrada tiết lộ muốn nghỉ việc sau khoảng 1 năm nữa. Khi đó, cô sẽ tiết kiệm đủ tiền để thực hiện giấc mơ kinh doanh của mình.

Theo tác giả Pollack, thế hệ Millennials cần phải quyết định xem mục đích, tiền bạc hay tính linh hoạt là lý do quan trọng nhất đối với họ.

“Bạn phải tìm ra ưu tiên hàng đầu là gì. Bộ ba yếu tố quan trọng đối với nhiều thành viên của thế hệ này là lý do số lượng người Mỹ xin nghỉ việc đang ở con số cao đáng ngạc nhiên, ghi nhận mức kỷ lục 4,4 triệu nhân viên xin nghỉ việc trong tháng 9, dựa theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ", cô nói.