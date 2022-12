Một thế hệ lớn lên với ước mơ trở thành 'Mbappe tiếp theo'

Trên đường biên, huấn luyện viên Rohat Sari trông có vẻ hài lòng khi các cầu thủ trẻ của mình bùng nổ để giành chiến thắng 10-0 cho AS Bondy, câu lạc bộ ở ngoại ô Paris, nơi Mbappe lần đầu tiên phát hiện ra sở trường và sở thích chơi bóng, theo AP.

Với những kỹ năng tương tự, được đào tạo từ bé, giờ đây Mbappe tỏa sáng tại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Anh góp công lớn để đưa tuyển Pháp vào chơi trận chung kết và trở thành vua phá lưới của World Cup 2022.

Mbappe được ví như "sản phẩm" của một hệ thống đào tạo bóng đá thành công. Tên tuổi của anh nối dài danh sách những tài năng liên tục được sản sinh trong các lò đào tạo, câu lạc bộ trẻ tại Pháp, quốc gia được cho là đang vượt xa Brazil, Đức và các cường quốc khác để trở thành "công xưởng sản xuất cầu thủ".

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, không có quốc gia nào thành công hơn Pháp trong việc đào tạo, xây dựng thế hệ chiến thắng sẽ tiếp nối thành công của những người đi trước.

Pháp lần đầu tiên vô địch World Cup vào năm 1998, cũng là thời điểm Mbappe ra đời. Đến năm 2006, "những chú gà trống Gô-loa" lại tiến vào trận chung kết. 12 năm sau, Pháp tiếp tục giành ngôi vô địch sau khi đánh bại Croatia ở trận chung kết World Cup 2018.

Mặc dù Brazil, Đức và Italy có nhiều danh hiệu hơn, Pháp đã 4 lần lọt vào trận chung kết trong 24 năm qua. Ngay cả khi để thua Argentina hôm 18/12, "Les Bleus" là đội bóng có thành tích tốt nhất tại World Cup trong 3 thập kỷ qua.

Các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá AS Bondy, nơi Kylian Mbappe chơi bóng khi còn nhỏ.

Các câu lạc bộ nhỏ như AS Bondy, nơi Mbappe từng được chú ý như một thần đồng nhanh nhẹn, là những điểm khởi đầu trong "dây chuyền sản xuất bóng đá" của Pháp.

Giống như điều Mbappe đã làm khi còn là một cầu thủ trẻ, những cậu bé tại đây đang chăm chỉ tập luyện mỗi ngày với ước mơ trở thành người chơi chuyên nghiệp.

"Mbappe trở thành tấm gương truyền động lực, thúc đẩy tôi, khiến tôi muốn tập luyện chăm chỉ hơn nữa", Yacine Ngamatah, 12 tuổi, nói.

Cậu bé này đã ghi 4 trong số 10 bàn thắng của đội mình tại trận đấu hôm 17/12. Yacine cũng đang thử sức ở Dijon, đội bóng chuyên nghiệp chơi ở giải hạng hai.

Yacine dường như luôn chạy và thi đấu không biết mệt mỏi, nên đồng đội đặt biệt danh cho cậu là N'Golo Kante, theo tên tiền vệ tài năng của Pháp không thể tham dự World Cup năm nay do chấn thương. Kante cũng bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình trong đội bóng khu vực Paris, Suresnes.

Cha của Yacine, Eric Ousmane Ngamatah, nói: "Chúng tôi không có gì phải ghen tị với người Brazil. Hiện tại có một lượng lớn người chơi ở Pháp, đặc biệt là khu vực Paris".

Pháp đầu tư rất nhiều vào các cơ sở thể thao, có sân bóng, công viên và sân chơi trên khắp Paris, cùng với rất nhiều huấn luyện viên, đội tuyển trẻ.

Nhưng cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, bóng đá chủ yếu hấp dẫn vì đây là một trò chơi ít tốn kém mà trẻ em từ các gia đình nghèo khó trong những khu lao động như Bondy có thể dễ dàng tiếp cận.

Vì vậy, thành công của Mbappe và các cầu thủ khác đã truyền cảm hứng và động lực.

Sari, huấn luyện viên của đội dưới 13 tuổi, cho biết các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ cố gắng chơi giống Mbappe đến mức bắt chước và nhanh chóng thành thạo các động tác giả, cách lừa bóng của tiền đạo 23 tuổi.

Ngoài Mbappe, hậu vệ William Saliba cũng sinh ra ở Bondy và có nhiều người hâm mộ trẻ thuộc AS Bondy. Anh là một trong những thành viên "Les Bleus" tham dự World Cup năm nay.

"Mọi người đều học hỏi thông qua những tấm gương. May mắn của chúng tôi là có những tấm gương như vậy trong đội tuyển quốc gia", Sari, người sinh cùng năm với Mbappe và từng thi đấu với "cậu bé vàng" khi cả hai còn nhỏ, cho biết.

Các bậc phụ huynh hiểu rằng rất ít trẻ em có thể vươn tới đỉnh cao như Mbappe, nhưng ước mơ thì cũng không mất gì.

Trong trận đấu hôm 17/12, Rabiah Bertrand đứng run rẩy ở đường biên để theo dõi con trai 12 tuổi chơi bóng trong thời tiết lạnh giá.

"Khi xem đội tuyển Pháp thi đấu, tôi rất xúc động vì nghĩ rằng có thể một ngày nào đó con mình cũng sẽ thi đấu cùng họ. Những đứa trẻ như con tôi đang lớn lên và tự nhủ rằng những gì Kylian có thể làm, chúng cũng sẽ làm được. Bố mẹ chúng tôi cũng mơ ước như vậy. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc sống này", cô chia sẻ.

