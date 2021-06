Một thanh niên nhập cảnh trái phép nghi dương tính với nCoV

Một trong 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đã có kết quả dương tính với nCoV qua test nhanh.

Sáng 26/6, đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đã đưa đi cách ly, điều trị bệnh đối với một thanh niên nghi nhiễm nCoV là anh T.V.T., quê xã Phú Hữu, huyện An Phú.

Theo ông Lễ, thanh niên 21 tuổi này là một trong 5 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, được lực lượng của Đồn Biên phòng Phú Hữu phát hiện vào trưa 25/6.

Lực lượng biên phòng và y tế làm thủ tục đưa 5 người nhập cảnh trái phép vào khu cách ly. Ảnh: Chiến Khu.

Trong 5 người này có một phụ nữ, một bé trai sinh năm 2019. Qua test nhanh, cơ quan chức năng phát hiện anh T. dương tính với nCoV.

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã phạt hành chính T.V.T., Trần Văn Phong và Nguyễn Thị Trúc Phương mỗi người 4 triệu đồng về hành vi nhập cảnh trái phép. Đối với Trần Văn Phương là người chưa thành niên (từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi) nên bị phạt 2 triệu đồng.