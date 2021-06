Một thai phụ mắc Covid-19 tiên lượng nặng

Thai phụ 35 tuổi đã được cai ECMO (tim phổi nhân tạo) nhưng tình trạng vẫn diễn biến nặng.

Ngày 22/6, theo GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Tổ trưởng Tổ Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, các bệnh nhân này đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (4), Bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang (2), Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang (1) và Bệnh viện Đa khoa vùng Nghệ An (1).

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung có 2 bệnh nhân nặng là mẹ con từ Bắc Ninh chuyển lên. Trong đó, người con là nam giới, 60 tuổi, tiền sử viêm họng mạn tính, vào viện ngày 26/5. Bệnh nhân đã được điều trị thở máy, ECMO, an thần, giảm đau, phù toàn thân, chảy máu sau phúc mạc, tình trạng nhiễm trùng có xu hướng giảm.

Người mẹ 81 tuổi bị tăng huyết áp, tiền sử tai biến mạch máu não, thay khớp gối nhân tạo năm 2018. Hiện bệnh nhân vẫn thở máy, vô niệu, không sốt, cấy đờm vi khuẩn âm tính.

Bác sĩ tại Bắc Ninh điều trị cho một bệnh nhân Covid-19. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Ngoài ra, một thai phụ 35 tuổi đã được cai ECMO nhưng vẫn diễn biến nặng, chảy máu bàng quang.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân nữ 67 tuổi được chuyển từ Bắc Giang, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Hiện bệnh nhân có tình trạng suy thận, vô niệu, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm.

Trung tâm ICU tỉnh Bắc Giang đang điều trị cho bệnh nhân nặng là nữ, 57 tuổi, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do Covid-19. Hiện bệnh nhân đang dùng ECMO, an thần, thở máy. Do thời tiết nóng, bệnh nhân có dấu hiệu sốt theo nhiệt độ môi trường, công tác điều trị bệnh nhân gặp nhiều khó khăn.

Hai ca bệnh nặng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang đều là nữ, tuổi từ 54 đến 67. Bệnh viện Đa khoa Khu vực Nghệ An có một bệnh nhân nặng là nữ 85 tuổi, ung dạ dày, già, suy kiệt. Các chuyên gia đề nghị cơ sở y tế phải có bảng theo dõi bệnh nhân theo giờ và làm những xét nghiệm, đánh giá theo sát.

Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, cho biết số bệnh nhân nặng sắp tới sẽ nhiều hơn. Do đó, các bệnh viện phải đề xuất để điều phối hỗ trợ, nhân lực, phương tiện,…khi gặp khó khăn. Khi cả nước có số bệnh nhân nhiều, chúng ta có thể chia thành các tổ hội chẩn để đáp ứng xử trí nhanh, hiệu quả.