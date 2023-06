Sáng 27/6 tại Hà Nội, Hội thảo Giới thiệu một số quy định mới về hoạt động in gợi lên nhiều bàn luận giữa những người làm trong ngành in.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Ảnh: M.H.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

Những thay đổi chạm đến nhiều vấn đề, từ cấp phép hoạt động in, thủ tục và tuổi đời các thiết bị in cho đến bãi bỏ thủ tục hành chính xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu và bãi bỏ quy định cơ sở in phải lập sổ ghi chép...

Các điều khoản sửa đổi đã được phổ biến chi tiết trong buổi hội thảo sáng 27/6. Sau khi lắng nghe, đại diện các nhà in, người trong ngành tiếp tục trao đổi sôi nổi.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho rằng Nghị định của Chính phủ quy định về ngành in rất quan trọng. "Sau rất nhiều hội thảo giai đoạn 2019-2020, chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến của các anh chị làm ngành in và nhận ra những bất cập trong Nghị định 60/2014/NĐ-CP và cả nghị định sửa đổi 25/2018/NĐ-CP".

Ông cho biết Cục Xuất bản, In và Phát hành đã tham mưu từ năm 2020 và đến nay đã được xem xét.

Nghị định 72/2022/NĐ-CP có những điểm mới giúp tháo gỡ một số vấn đề lớn trong ngành. Song, thời gian qua có nhiều biến chuyển mới, ông Nguyễn Nguyên nhận thức được rằng trong ngành còn có những vấn đề khác cần được tháo gỡ.

Từ trái sang phải: Bà Công Thị Minh Sơn - Phó trưởng phòng Quản lý In và Phát hành xuất bản phẩm; ông Phạm Tuấn Vũ - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành; ông Hoàng Ngọc Bình - Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế Cục Xuất bản, In và Phát hành. Ảnh: M.H.

Với tinh thần như vậy, ông Nguyễn Nguyên đề nghị ông Phạm Tuấn Vũ, Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành tập hợp các vấn đề được nêu lên thành một văn bản.

Ông cũng đề nghị các sở Thông tin và Truyền thông từ hệ thống các tỉnh thành sớm có các buổi tập huấn, phổ biến lại nội dung buổi hội thảo để các cơ sở in thực hiện hiệu quả hơn.

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết từ nay đến cuối năm, đơn vị ông sẽ phát triển một mạng xã hội, tạo điều kiện cho người trong ngành trực tiếp tham gia, tương tác với nhau. "Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng tập hợp hơn 200 công ty tham gia mạng xã hội này, cùng nhau làm việc, tạo báo cáo, đặt và giải đáp câu hỏi", ông nói thêm.

Trên cơ sở đóng góp và xây dựng, sự kết nối sẽ giúp người trong ngành phối hợp cùng nhau để ngành in ngày một hoàn thiện.