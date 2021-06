Một số ôtô nhập khẩu được giảm giá tới cả trăm triệu đồng

Suzuki, Subaru hay MG là các hãng xe đang áp dụng khuyến mại cho khách hàng với mức giảm giá từ vài chục triệu đến hơn 100 triệu đồng.

Trong tháng cuối cùng của quý II, các hãng xe tung ra loạt khuyến mại để kích cầu trong bối cảnh thị trường ít nhiều bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Bên cạnh chương trình ưu đãi diện rộng đối với các dòng ôtô lắp ráp trong nước của Toyota, Mazda, Kia hay Hyundai, nhiều mẫu xe nhập khẩu cũng đang được giảm giá sâu và đáng chú ý.

Suzuki Ertiga giảm 40-70 triệu đồng

Trái ngược với doanh số trung bình hơn 200 chiếc trong 3 tháng đầu năm, Suzuki Ertiga bất ngờ lọt vào nhóm xe bán chậm nhất tháng 4 (18 xe). Tình thế trong tháng 5 dường như cũng không được cải thiện nên các đại lý Suzuki đã áp dụng khuyến mại cho mẫu MPV nhập khẩu từ Indonesia.

Theo khảo sát, Suzuki Ertiga hiện chủ yếu còn hàng bản Sport số tự động (559,9 triệu đồng) và các ưu đãi tập trung cho model này. Trong khi đó, lượng xe của Ertiga MT (499,9 triệu đồng) còn ít và cũng không có ưu đãi nào đáng kể ngoài chương trình hỗ trợ vay hoặc tặng phiếu nhiên liệu từ nhà sản xuất.

Mức giảm cho Ertiga Sport tối thiểu từ 40 triệu đồng và có thể lên đến 70 triệu đồng tùy theo đại lý. Bên cạnh đó, khách hàng có thể được tặng thêm gói phụ kiện trị giá 10 triệu đồng.

Như vậy, bản số tự động của Ertiga hiện có giá ưu đãi tương đương model số sàn và thấp hơn đáng kể so với đối thủ Mitsubishi Xpander AT (630 triệu đồng và) hay Toyota Avanza AT (612 triệu đồng). Thực tế, Mitsubishi cũng đang áp dụng chính sách tặng quà trị giá vài chục triệu đồng cho khách mua Xpander trong tháng 6, còn Avanza thì không có ưu đãi nào.

Sau 4 tháng, Ertiga có doanh số cộng dồn gần 650 chiếc và là dòng xe bán chạy thứ 2 của Suzuki Việt Nam, xếp sau XL (1.504 xe). Dù vậy, cả 2 mẫu xe 7 chỗ của Suzuki vẫn kém xa doanh số của Xpander với 6.115 chiếc khi tính đến hết tháng 4/2021.

Subaru Forester giảm 79-159 triệu đồng

Tiếp tục chương trình giảm giá đã có từ tháng 5, nay Subaru tiếp tục khuyến mại cho 3 model Forester (1,128- 1,288 tỷ đồng ). Mức ưu đãi lần lượt cho Subaru Forester bản 2.0i-L, 2.0i-S và 2.0i-S EyeSight là 159 triệu, 99 triệu và 79 triệu đồng. Đi kèm với đó 2 phiên bản S có thêm quà tặng phụ kiện

Tuy nhiên, mức giảm sâu này chỉ áp dụng cho một số ít model thuộc đời 2020. Những phiên bản có số VIN 2021 được hưởng mức khuyến mại thấp hơn, chẳng hạn bản Forester 2.0i-S EyeSight đời 2021 được giảm 59 triệu đồng.

Là mẫu xe duy nhất trong nhóm SUV 5 chỗ hạng C nhập khẩu từ Thái Lan, Subaru Forester có giá đề xuất cao hơn đáng kể so với Mazda CX-5 (839 triệu đồng - 1,059 tỷ đồng ) hay Hyundai Tucson (799-940 triệu đồng) và Honda CR-V (998 triệu đồng - 1,138 tỷ đồng ).

Trong bối cảnh các đối thủ cũng thường xuyên được hạ giá vài chục triệu đồng, mức giảm sâu của Subaru Forester là cần thiết để tăng sức cạnh tranh, cũng như giải quyết lượng hàng tồn kho khi hiện tại đã là quý II/2021.

Giai đoạn cuối năm 2020, có thời điểm Subaru đã khuyến mại cho Forester lên đến 110-230 triệu đồng. Mẫu SUV 5 này được xem là sản phẩm chủ lực của Subaru bên cạnh các dòng xe kén khách khác như Outback, XV hay WRX STI, dù vậy hãng xe Nhật Bản không công bố chi tiết bán hàng.

MG HS giảm 80 triệu đồng và tặng trước bạ

Sau đợt điều chỉnh giá niêm yết giảm 50-70 triệu đồng hồi tháng 3, MG HS vừa có thêm chương trình ưu đãi trong tháng 6 để cải thiện doanh số. Cụ thể, phiên bản 2.0T LUX cao cấp nhất vừa được áp dụng giá bán mới là 869 triệu đồng, giảm 80 triệu đồng.

Như vậy, 3 phiên bản HS hiện có giá đề xuất 719-869 triệu đồng, thấp hơn giá bán ban đầu 788-999 triệu đồng khi mẫu SUV này ra mắt tại Việt Nam hồi năm trước.

Bên cạnh yếu tố thương hiệu, nguồn gốc nhập khẩu từ Trung Quốc cũng là rào cản nhất định để MG HS có thể cạnh tranh được với các mẫu xe cùng hạng như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.

Hiện tại, MG HS ở tầm giá tương đương các mẫu SUV đô thị như Toyota Corolla Cross (720-910 triệu đồng), Honda HR-V (786-871 triệu đồng), Mazda CX-30 (849-909 triệu đồng), Peugeot 2008 (739-829 triệu)...

Ngoài việc điều chỉnh giá bán, trong tháng 6 MG còn áp dụng chương trình tặng phí trước bạ cho HS. Đây có thể xem là động thái để nhà sản xuất dọn kho khi mà các phiên bản HS đang có mặt tại Việt Nam đã là đời xe cũ, không phải model mới nhất của dòng SUV này.