Một số địa phương cho học sinh nghỉ tránh bão

Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Nghệ An cho học sinh nghỉ học tránh bão số 8. Học sinh Kiên Giang, Cà Mau tạm nghỉ do ngập úng diện rộng.

Ngày 16/10, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng thông báo toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 17/10 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Cụ thể, Sở GD&ĐT thành phố thực hiện công điện của UBND thành phố về việc tập trung khắc phục hậu quả do áp thấp nhiệt đới gây ra.

Các đơn vị cần rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng, chống bão, đồng thời tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả và báo cáo tình hình thiệt hại (nếu có). Nếu có vấn đề phát sinh, đơn vị cần báo cáo về sở để có hướng xử lý kịp thời.

Cảnh ngập lụt ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Hoàng Hải.

Cũng trong ngày 16/10, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các đơn vị thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 17/10. Các đơn vị cần thực hiện các văn bản chỉ đạo của địa phương về khắc phục lũ lụt, đảm bảo việc đi học trở lại an toàn cho học sinh.

Đồng thời, sở GD&ĐT kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên chia sẻ những khó khăn, mất mát của gia đình nạn nhân, học sinh, đồng nghiệp bị ảnh hưởng trong đợt bão vừa qua.

Ngày 14/10, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, chủ động tránh bão. Cụ thể, học sinh mầm non nghỉ học từ sáng 14/10, học sinh tiểu học và THCS học hết buổi sáng, bắt đầu nghỉ từ buổi chiều cùng ngày.

Trước đó, Phòng GD&ĐT thành phố Vinh ra văn bản yêu cầu các trường học theo dõi diễn biến của bão để có biện pháp phòng chống và ứng phó kịp thời, đồng thời căn cứ tình hình thực tế để thông báo cho học sinh nghỉ học.

Ngày 15/10, huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh của tỉnh Cà Mau cho học sinh tạm nghỉ do ngập úng trên diện rộng. Sở GD&ĐT tỉnh thông báo, tùy vào tình hình thực tế, các trường học có thể chủ động cho học sinh nghỉ, đảm bảo an toàn.

Do tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, nhiều nơi ngập úng sâu, sáng ngày 14/10, Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang thông báo học sinh nghỉ học từ ngày 15 đến 17/10.

Cụ thể, học sinh các khối mẫu giáo, tiểu học và THCS ở huyện Vĩnh Thuận và U Minh Thượng được nghỉ học. Một trường THCS và THPT Minh Thuận ở huyện U Minh Thượng, 6 trường ở huyện An Minh và toàn bộ học sinh khối mầm non của huyện Giồng Riềng được nghỉ học tạm thời do ngập nước, không đảm bảo điều kiện học tập, giảng dạy.

Trong 3 ngày nghỉ, các trường được yêu cầu bảo quản tài sản, tránh ngập, ướt; dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường, lớp học để đón học sinh đi học học lại. Học sinh được sắp xếp để học bù vào các tuần tiếp theo.