Mốt quần siêu ngắn, khoe cơ đùi của nam giới

Chiếc quần ngắn cũn cỡn từng bị coi là lố lăng, nay lại trở thành xu hướng thời trang được cánh mày râu ưa chuộng trong mùa dịch.

Ngôi sao phim truyền hình This Is Us, Milo Ventimiglia, không được chú ý nhiều về thời trang cho đến khi anh rời phòng tập với chiếc quần đùi siêu ngắn vào tháng trước. Sự chú ý của công chúng đổ dồn vào loại trang phục kiệm vải đang trở thành xu hướng thời trang dành cho nam giới, theo SCMP.

Những chiếc quần đùi chỉ dài khoảng 18-23 cm, từng là phong cách đại diện của những kẻ lố lăng, thích thể hiện như nhân vật truyền hình hài hước Alan Partridge do diễn viên Steve Coogan thủ vai.

Tuy nhiên, những người nổi tiếng như Ventimiglia, diễn viên Dwayne Johnson, Paul Mescal và ca sĩ Harry Styles gần đây đều diện chiếc quần này. Nhiều người thậm chí tuyên bố quần siêu ngắn, giúp nam giới tự tin khoe cơ đùi là xu hướng thời trang trong mùa hè năm nay.

Milo Ventimiglia diện quần đùi siêu ngắn. Ảnh: Backgrid.

Nam giới khoe cơ đùi

Từ khi đại dịch bùng phát, mạng xã hội tràn ngập những chiếc quần ngắn cũn cỡn và các chiến dịch ủng hộ nam giới mặc chúng. Xuất hiện vào đầu năm ngoái, hashtag #5InchSeam đã nhận hơn 29 triệu lượt xem trên TikTok.

Được thúc đẩy trên phương tiện truyền thông xã hội và lăng xê nhiệt tình bởi những người nổi tiếng, quần đùi siêu ngắn cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của các thương hiệu như Dior Men, Etro, Bottega Veneta, Ami và Zegna.

The Rock lăng xê mốt quần đùi siêu ngắn trên trang cá nhân. Ảnh: Instagram.

George Archer, người bán hàng cao cấp của nhà bán lẻ trực tuyến xa xỉ Mr. Porter, nói: "Thực tế trước đó, chiếc quần đã rất phổ biến trên thị trường".

Archer nói thêm xu hướng ngày càng lan rộng khi nhiều hãng thời trang xa xỉ bắt đầu cung cấp quần siêu ngắn - một phần mở rộng của đồ bơi được thiết kế riêng bởi các thương hiệu lớn như Orlebar Brown.

Chris Kyvetos, giám đốc mua sắm quần áo nam tại nhà may thời trang cao cấp Mytheresa, cho biết tất cả sự phổ biến và ảnh hưởng của thời trang dạo phố và thời trang năng động cũng góp phần thúc đẩy trào lưu.

Đại dịch bùng phát và xu thế làm việc tại nhà đã dẫn đến sự bùng nổ nhu cầu về quần áo năng động cho nam giới và phụ nữ trong năm qua. Hơn nữa, hàng triệu đàn ông trên khắp thế giới, những người vẫn duy trì chế độ tập luyện, đến phòng gym mỗi ngày, đang hào hứng khoe cơ đùi, bắp chân quyến rũ của họ khi các hạn chế đi lại được nới lỏng.

"Ngày nay, đặc biệt là do hậu quả của đại dịch và những tháng phong tỏa, thời trang được thúc đẩy nhiều hơn bởi 'tư duy năng động'. Sự nổi lên gần đây của quần siêu ngắn là một ví dụ điển hình", Kyvetos nói.

Đơn giản nhưng dễ mặc sai

Sự đa dạng hóa về kiểu dáng, chất liệu, thiết kế của quần đùi siêu ngắn cũng đang góp phần thúc đẩy xu hướng và thu hút sự quan tâm nhiều hơn từ nam giới.

"Saint Laurent và Isabel Marant đã giới thiệu một số quần short denim. Còn có cả những phiên bản của thợ thủ công, nghệ nhân đến từ Bode và Jacquemus… Ngoài những chiếc quần đùi thể thao được cung cấp trên Mr Porter, chúng tôi cũng đã giới thiệu nhiều chiếc quần short của các hãng thời trang khác trong mùa hè này, bao gồm Amiri, Casablanca...", Archer nói.

Vận động viên Conor Mcgregor cũng nhanh chóng bắt trend diện quần siêu ngắn. Ảnh: GQ.

Trong khi đó, Kyvetos lưu ý mặc dù quần siêu ngắn là món đồ khá đơn giản nhưng rất dễ bị mặc sai cách. "Giày dép là yếu tố quan trọng trong thời trang nam giới nói chung, nhưng với quần short thì nó càng phải được cân nhắc nhiều hơn. Ví dụ như boots đến mắt cá chân với quần siêu ngắn chắc chắn là sự kết hợp tồi".

Archer nói thêm độ dài của áo cũng rất quan trọng bởi những chiếc áo dài quá mông sẽ khiến chân người mặc trở nên ngắn hơn. Ngoài ra, quần siêu ngắn chắc chắn không phù hợp trong những dịp đòi hỏi trang phục chỉnh tề, nghiêm túc.

Quần đùi không phải là sản phẩm mới và giống như mọi thứ khác trong lĩnh vực thời trang, sự phổ biến của chúng cũng có tính chu kỳ.

"Và khi nhiều nơi trên thế giới bắt đầu quay trở lại với văn hóa công sở, tốt nhất bạn chỉ nên mặc chiếc quần ngắn cũn cỡn này ở nhà hoặc tại phòng tập", Archer nói.