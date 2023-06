Một phó chủ tịch xã ở Cà Mau bị phạt 2 lần do vi phạm nồng độ cồn

Ông Huỳnh Thanh Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, vừa bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi lái xe và có dấu hiệu khai báo không đúng sự thật.

Theo đó, lúc 0h ngày 2/6, Tổ 21 - Công an tỉnh Cà Mau tuần tra kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS 69C1-202.02 có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Tại thời điểm phát hiện, người điều khiển khai tên Huỳnh Thanh Khởi vi phạm các lỗi như: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mlg/lít khí thở (0,753); không giấy phép lái xe; không mang theo chứng nhận đăng ký xe;…

Ngày 7/6, công an thành phố mời người vi phạm lên cơ quan để xác minh làm rõ thì phát hiện người này tên là Huỳnh Thanh Tuấn. Ông Tuấn hiện nay đang là Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm.

Làm việc với công an, ông Tuấn thừa nhận là người điều khiển phương tiện vi phạm nêu trên, do sợ phát hiện vi phạm báo về đơn vị công tác nên ông Tuấn khai báo không đúng sự thật. Đến ngày 10/6, công an thành phố ra quyết định xử phạt ông Tuấn 8 triệu đồng.

Trước đó, cuối tháng 11/2022, Tổ Tuần tra kiểm soát cũng phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Thanh Tuấn (Phó chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm) điều khiển xe máy BKS 69C1-202.02 vi phạm nồng độ cồn (0,874 mg); không có giấy phép lái xe và điều khiển xe không mang theo giấy đăng ký xe.

Đến cuối tháng 3/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lý Văn Lâm đã họp và thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Tuấn về Đảng. Sau đó, UBND thành phố đã tổ chức họp và cũng thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Tuấn.