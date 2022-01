Một phần công trình ở Tịnh thất Bồng Lai xây trái phép

Lãnh đạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, khẳng định chỉ một phần công trình xây dựng ở Tịnh thất Bồng Lai là vi phạm.

Ngày 12/1, ông Liêu Văn Bùng, Phó chủ tịch UBND huyện Đức Hòa (Long An), cho biết đơn vị này đã phối hợp với các ngành liên quan đình chỉ thi công công trình xây dựng tại Tịnh thất Bồng Lai, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

“Chúng tôi nhận thấy một phần công trình tại Tịnh thất Bồng Lai xây dựng không đúng quy định”, ông Bùng nói.

Lãnh đạo huyện Đức Hòa khẳng định chỉ một phần công trình xây dựng ở Tịnh thất Bồng Lai vi phạm. Ảnh: An Huy.

Theo lãnh đạo huyện Đức Hòa, ông Lê Tùng Vân (89 tuổi) và 3 người khác đang bị khởi tố về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Sau khi các ngành chức năng xử lý hình sự nhóm người này về tội danh trên, chính quyền huyện tiếp tục xử lý hành chính các công trình sai phạm.

“Năm 2019, những người sống trong hộ bà Cao Thị Cúc xây dựng trái phép, chính quyền huyện đã lập biên bản xử lý và yêu cầu họ chuyển mục đích sử dụng đất. Họ đã làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, cho nên nhà cao tầng đang xây là trên đất ở. Các công trình phụ như mái che, nhà vệ sinh mới sai phạm”, ông Bùng nói.

Ông Lê Văn Bích, Trưởng ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa), cho biết mảnh đất thuộc Tịnh thất Bồng Lai có diện tích khoảng 2.000 m2. Khu đất này do bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) từ huyện Cần Đước đến mua hơn 10 năm trước.

Trước đó, ngày 4/1, Công an huyện Đức Hòa nhận nhiều tin trình báo từ người dân về việc những người sống trong Tịnh thất Bồng Lai nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan này đã tổ chức bắt quả tang và khám xét hộ bà Cao Thị Cúc. Kết thúc buổi khám xét, Công an huyện Đức Hòa đã mời 14 người sống trong hộ bà Cúc về cơ quan điều tra để làm việc.

Ngày 7/1, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ra quyết định khởi tố 4 người sống ở Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân (89 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trong số này, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị bắt tạm giam, còn bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.