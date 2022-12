Một niềm vui khác của CĐV nữ đến Qatar xem World Cup

Khi khởi hành từ New York đến Qatar theo dõi hành trình của đội tuyển Mỹ tại World Cup, Andrea M hứa với bạn bè, gia đình rằng sẽ không làm điều gì mạo hiểm trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Cô từng cho rằng Qatar là nước chủ nhà có không gian không an toàn.

“Tuy nhiên, những gì tôi trải nghiệm ở đây rất khác so với điều từng đọc trên truyền thông. Tôi vui vì đã đến đây. So với ở nhà, tôi có thể đi dạo quanh thành phố vào đêm khuya”, cô gái 29 tuổi nói với Al Jazeera.

Tại Qatar, nhiều trận đấu vòng bảng và đấu loại trực tiếp bắt đầu lúc 22h đồng nghĩa với việc các cổ động viên sẽ rời sân vận động, sử dụng phương tiện công cộng và ăn mừng tại các khu vực dành cho người hâm mộ đến tận sau nửa đêm.

Nhiều cổ động viên nữ, đi theo nhóm hoặc một mình, có thể xem bóng đá tại các màn hình chiếu công cộng, ca hát, nhảy múa với những người hâm mộ khác và đi chuyển xung quanh mà không phải lo về sự an toàn. Theo trang Numbeo, Doha thường xuyên được xếp hạng là thành phố an toàn nhất, hoặc thứ hai, trên thế giới.

Đối với Joy Nkuna (39 tuổi), những điều đang trải nghiệm hoàn toàn trái ngược với quê hương Nam Phi của cô, nơi được xếp hạng là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với du khách nữ.

“Đất nước tôi có tỷ lệ tội phạm rất cao, đặc biệt là tội phạm nhắm vào phụ nữ”, cô cho biết. Theo số liệu mới đây của chính phủ, hơn 1.000 phụ nữ bị sát hại ở nước này trong khoảng thời gian từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 9.

Nkuna cho biết cô không dám mạo hiểm đi chơi một mình khi mặt trời lặn.

“Ngay khi trời tối, phụ nữ không thể ra ngoài một mình nếu không có thể gặp nguy hiểm. Ở Qatar, tôi và con gái đi dạo lúc 3h sáng mà không bị ai đe dọa, trêu chọc hay có cái nhìn khiến chúng tôi cảm thấy không an toàn”.

Tatiana Lopez (33 tuổi, người Brazil) cũng có cảm giác tương tự khi đi từ Colombia đến đây cùng hai người bạn nữ. Cô thấy đàn ông ở những nơi công cộng cư xử rất lịch sự.

“So với Colombia, tôi thấy lạ khi Qatar có nhiều nam giới ở những nơi công cộng hơn phụ nữ, nhưng tất cả họ đều rất tôn trọng người khác”.

Lopez đã tận hưởng giải đấu mà không phải lo lắng về đồ đạc của mình.

“Tôi thực sự có thể mang balo trên lưng, để điện thoại trong túi vì biết sẽ không có ai giật lấy”.

Khadija Suleiman (32 tuổi), người Ethiopia sống ở Qatar đã 10 năm, có mặt tại SVĐ Lusail vào 22h cùng 3 đứa con và 2 cháu gái.

“Tôi không thấy cần phải ở bên một người đàn ông để có cảm giác an toàn”, cô cho biết.

Chắc chắn vấn đề an ninh ở quốc gia vùng Vịnh đã được thắt chặt hơn vì World Cup song Suleiman cho biết cô chưa bao giờ phải lo lắng về sự an toàn của phụ nữ và trẻ em ở nơi công cộng.

“Nếu cần, tôi có thể bắt taxi cho các con đến trường mà không phải lo về sự an toàn của chúng”.

Khadija Suleiman tự tin với độ an toàn ở quốc gia vùng Vịnh.

Dalia Abushullaih, du khách tới từ Saudi Arabia, cho biết cô rất vui khi thấy phụ nữ ăn mừng ở những nơi công cộng.

“Qatar đã đảm bảo cho phụ nữ cảm thấy an toàn và thoải mái khi tham gia giải đấu, tận hưởng một cách tự do. Thế giới cuối cùng cũng được chứng kiến nền văn hóa Ả Rập của chúng ta và thật tuyệt khi thấy mọi người tiếp nhận nó”.

Ngoài sân vận động, phụ nữ và trẻ em cũng tập trung tại nhiều điểm du lịch như khu Souq Waqif, các khu vực dành cho cổ động viên trải rộng khắp Doha. Một số đến vào ban ngày khi các lễ hội bắt đầu, số khác chen lấn trong các đám đông để ăn mừng sau trận đấu.

Quyết định cấm bán rượu trong hoặc quanh sân vận động cũng khiến nhiều phụ nữ an tâm hơn khi đến xem thi đấu.

Camilla Ferrierra, tình nguyện viên người Brazil, cũng cho hay cô cảm thấy an toàn hơn khi biết rằng sẽ không bị bao vây bởi những cổ động viên say xỉn tại các sân vận động.

“Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được việc một mình đi xem bóng đá ở Brazil. Tôi cũng không thể tưởng tượng được việc ra ngoài vào đêm khuya, dùng điện thoại nơi công cộng mà không phải lo sợ hay có thể thoải mái đi dạo, tận hưởng một trận bóng đá. Ở đây, tôi cảm thấy an toàn 100% và điều tuyệt vời với phụ nữ chúng tôi là có thể tận hưởng giải đấu, hoạt động bên lề một cách an toàn, đảm bảo”.

Hanoof Abdullah, cổ động viên bóng đá người Kuwait, ngồi giữa hàng nghìn cổ động viên Brazil tại sân vận động Lusail. Cô cho biết các gia đình Ả Rập ngại ngần ra ngoài vào ban đêm nếu biết rượu được bán.

“Qatar đã cho thế giới thấy rằng có thể thưởng thức bóng đá mà không cần rượu, phụ nữ không phải lo sợ về sự an toàn của mình”, cô nhận xét.

Lệnh cấm rượu bia ở World Cup khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng, song phần lớn công nhận điều này giúp giải đấu an toàn, ít bạo lực hơn.

