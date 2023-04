Một nhân viên trung tâm đăng kiểm ở Bắc Giang bị tạm giam

Một đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 98-06D ở Bắc Giang vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về tội nhận hối lộ.

Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Văn Nhiên (32 tuổi, trú xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), là đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D về tội Nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự Nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D (địa chỉ ở Cụm công nghiệp Tân Dĩnh, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), khởi tố 6 bị can là các phó giám đốc, đăng kiểm viên của trung tâm này và Giám đốc Công ty Cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam (đơn vị chủ quản của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98-06D).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 3/2021 đến thời điểm bị phát hiện, lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên của trung tâm có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền của chủ phương tiện xe cơ giới đến kiểm định để bỏ qua một số lỗi và cấp giấy đăng kiểm cho phương tiện.

Những người này thừa nhận đã thống nhất thu tiền hối lộ của chủ các phương tiện để bỏ qua lỗi và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, có trường hợp lên đến tiền triệu. Số tiền trên sau đó được chia theo tỷ lệ thỏa thuận đã thống nhất từ trước. Các bị can thừa nhận hành vi nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm với số tiền nhiều tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang bắt tạm giam với Nguyễn Văn Nhiên. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Trong buổi họp báo chiều 28/3, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết công an tại 32 địa phương trên cả nước đã khởi tố 64 vụ án, 506 bị can về 7 tội danh liên quan những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm.

Với hành vi trục lợi chính sách để hưởng lợi cá nhân với số tiền rất lớn, giai đoạn 2018-2022, các bị can và người liên quan còn câu kết với 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở tại 18 tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 phương tiện. Trong đó, nhiều xe cơ giới không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đạt kiểm định nhưng vẫn được cấp chứng nhận.

Việc điều tra các cơ sở đăng kiểm khởi phát từ tháng 12/2022 khi Công an TP.HCM khám xét hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở TP này và các tỉnh miền Tây.

Giữa tháng 1, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã bổ sung vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm vào diện theo dõi, chỉ đạo.