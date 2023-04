Một người tử vong do xô xát sau khi chơi bi-a

Sáng 2/4, đại diện Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát giữa 2 người bạn, sau đó một người tử vong do bị ngã xuống đường.

Vào 23h45 ngày 1/4, Công an phường Hòa An nhận tin báo tại địa chỉ số 87 đường Bắc Sơn, phường Hòa An, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, xảy ra vụ xô xát đánh nhau. Triển khai lực lượng đến hiện trường, Công an phường Hòa An nắm tình hình và xác định khoảng 23h30, anh Nguyễn Hữu Tr. (43 tuổi) trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, cùng chơi bi-a với anh Nguyễn Đức Th. (51 tuổi) trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Hai người này là bạn bè, sau khi chơi bi-a, anh Th. và Tr. đi về. Khi đi đến trước số nhà 87 đường Bắc Sơn 2, phường Hòa An, thì hai bên có lời qua tiếng lại và dùng tay xô đẩy, sau đó đánh nhau. Trong lúc xô xát, anh Tr. ngã xuống đường và tử vong. Hiện vụ việc được giao cho Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Phát hiện thi thể người đàn ông ở đập ngăn mặn sông Hiếu Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật dụng cá nhân của người đàn ông để lại ở đập ngăn mặn.

https://vov.vn/xa-hoi/1-nguoi-tu-vong-do-xo-xat-sau-khi-choi-bi-da-cung-ban-post1011295.vov