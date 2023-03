Một người tử vong, 3 người nguy kịch sau bữa ăn

Ngày 14/3, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đang điều trị cho 3 bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn, ngày 7/3, bà Hồ Thị Nhương (55 tuổi, ở xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) có làm mâm lễ cúng đâm trâu và nấu ăn cùng 10 người khác.

Qua xác minh bữa ăn gồm các món như thịt heo kho cá khô (bà Nhương nói cá khô đã bị mốc), món truyền thống cá chua làm từ cá chép, canh cải nấu bí đỏ, mít luộc xào và cơm.

Đến 13h cùng ngày, lần lượt bà Nguyễn Thị Thông cùng Hồ Văn Tý, Trương Thị Thương và Hồ Thị Điệp được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn cấp cứu trong tình trạng đau đầu, người mệt mỏi, buồn nôn, tê tay chân, lên cơn khó thở, mắt mờ… Sau quá trình điều trị, 4 bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, đến ngày 13/3 thì bà Nguyễn Thị Thông đã tử vong tại bệnh viện. Riêng 3 bệnh nhân còn lại hiện tại sức khỏe đã ổn định, ăn uống được, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Trong khi đó, 7 người còn lại liên quan đến bữa tiệc chung của gia đình bà Hồ Thị Nhương không có triệu chứng gì sau khi ăn.

Trạm Y tế xã Phước Đức đã tiến hành lấy mẫu thức ăn món cá chua với khối lượng 50 gram và bàn giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến ngộ độc trên.

