Một người ở Bình Dương hôn mê sâu sau khi ăn bún riêu chay

Bệnh nhân bị chóng mặt, nuốt khó sau khi ăn bún riêu có pate chay.

Chiều 25/3, bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết nữ bệnh nhân 53 tuổi, ngụ tại xã An Thạnh, thị trấn An Thạnh, Thuận An, Bình Dương. Do bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, các bác sĩ đã chỉ định thở máy nội khí quản.

Trước đó, ngày 20/3, người phụ nữ này ăn bún riêu chay bán gần nhà và thấy trong nguyên liệu có một hộp pate chay bị phồng. Sau đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng chóng mặt, hoa mắt, nhìn đôi. Đến trưa 21/3, bệnh nhân nói đớ, nuốt khó, nên được gia đình đưa tới bệnh viện.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân hôn mê sâu ngưng tuần hoàn hô hấp, chưa loại trừ ngộ độc botulinum (nghi nhiễm độc từ pate chay). Bệnh nhân đang được chăm sóc, hồi sức tích cực.

Bệnh viện Nhân dân 115 đã báo cáo vụ việc cho Sở Y tế TP.HCM và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM theo quy định.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết botulinum là protein độc tố thần kinh do vi khuẩn Clostridium botulinum tiết ra. Đây là chất độc gây chết người mạnh nhất từng được biết.