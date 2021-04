Một người nhập cảnh trái phép ở An Giang nhiễm nCoV

Nam thanh niên đi xuồng từ Campuchia qua biên giới của tỉnh An Giang được xác định mắc Covid-19.

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết sáng 23/4, Viện Pasteur TP.HCM thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của người đàn ông nhập cảnh trái phép tại huyện An Phú, An Giang.

Theo ông Phước, người này là nam, 23 tuổi, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng xuồng. Hai người nhập cảnh trái phép khác đi cùng xe với anh này vào khu cách ly đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

“Rút kinh nghiệm những lần trước nên lực lượng làm nhiệm vụ lần này mặc đồ bảo hộ nên không có cán bộ, chiến sĩ hay nhân viên y tế nào là F1 của người dương tính với SARS-CoV-2”, ông Phước nói với Zing.

Mười ngày trước, vợ chồng bệnh nhân 2746 và 2747 từ Campuchia nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Long Bình. Hai người này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tai khu cách ly của huyện An Phú nên không lây nhiễm ra cộng đồng.

Hai bệnh nhân này và thanh niên vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 cùng được đưa vào Trung tâm Y tế huyện An Phú cách ly, điều trị.